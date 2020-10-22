https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581047735.html
Путин оценил результаты международного взаимодействия в борьбе с COVID-19
Международное сообщество в борьбе с коронавирусом старается предпринимать определенные совместные действия, однако далеко не все сделано, есть упущенные... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:40
2020-10-22T17:40
2020-10-22T19:37
выступление путина на заседании валдайского клуба
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Международное сообщество в борьбе с коронавирусом старается предпринимать определенные совместные действия, однако далеко не все сделано, есть упущенные возможности, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, в мире