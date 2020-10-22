Путин оценил результаты международного взаимодействия в борьбе с COVID-19

"В противостоянии этой угрозе (коронавирус - прим.) международное сообщество пытается предпринять определенные действия, мобилизоваться и кое-что совместно уже делается. Однако сразу хочу сказать, далеко не все то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом такого общего, колоссального вызова. И эти упущенные возможности также предмет для откровенной международной дискуссии", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".