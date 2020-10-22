https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581026621.html
В США выявили более 62 тысяч новых случаев COVID-19
Более 62 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:20
2020-10-22T16:20
2020-10-22T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Более 62 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 62 735 новых случаев заражения и еще 1 124 летальных исхода.Днем ранее эти показатели составляли 60 315 и 933 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,3 миллиона человек, скончались 222 220 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,3 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 41 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 28,1 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579515783.html
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Более 62 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США
, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 62 735 новых случаев заражения и еще 1 124 летальных исхода.
Днем ранее эти показатели составляли 60 315 и 933 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,3 миллиона человек, скончались 222 220 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,3 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 41 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 28,1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.