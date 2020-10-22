https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997430.html

Сечин призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом

Опыт Китая в борьбе с пандемией мог бы помочь избежать второй волны COVID-19, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:01

2020-10-22T14:01

2020-10-22T17:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь сечин

китай

экономика

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<strong>ВЕРОНА (Италия), 22 окт — РИА Новости.</strong> Опыт <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в борьбе с пандемией мог бы помочь избежать второй волны COVID-19, заявил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a>, выступая на Евразийском экономическом форуме.Он отметил, что Китаю, который первый подвергся эпидемии, в кратчайшие сроки удалось преодолеть трудности и встать на путь восстановления экономики. По прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_OEHSR_2/" target="_blank" data-auto="true">ОЭСР</a>, уже в этом году китайский ВВП покажет рост порядка двух процентов, а в следующем может вернуться к прежним темпам — примерно восемь процентов.Искусство Китая по управлению коммерческими и стратегическими запасами нефти заслуживает высочайшей оценки, подчеркнул глава "Роснефти"."Китай наращивает запасы в период снижения цены нефти, обеспечивая не только рост своей экономики за счет ставших более доступными энергоресурсов, но также поддерживая весь мировой рынок нефти в периоды падения спроса, как это происходило в апреле — мае этого года. Мы полагаем, что экономика Китая действительно восстанавливается достаточно быстрыми темпами, так как Китай, по нашим оценкам, не только не успел полностью использовать накопленные в хранилищах запасы нефти, но в последние недели вновь нарастил ее объем", — заключил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/kitay-bez-kovida-1578599125.html

https://ria.ru/20201021/kitay-1580865200.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь сечин, китай, экономика