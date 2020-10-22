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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580948108.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:42
2020-10-22T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
челябинская область
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста в 0,6% зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Чувашии, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, Татарстане.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), челябинская область, общество

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

10:42 22.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
Передача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика - 0,2%, 2. Чукотский автономный округ, Республика Дагестан - 0,5%", - говорится в сообщении.
Темп прироста в 0,6% зарегистрирован в Подмосковье, Чувашии, Челябинской области, Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)Московская область (Подмосковье)Республика Татарстан (Татарстан)Челябинская областьОбщество
 
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