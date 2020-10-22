https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580948108.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:42

2020-10-22T10:42

2020-10-22T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

челябинская область

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком АО и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста в 0,6% зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Чувашии, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, Татарстане.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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