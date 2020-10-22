https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580933196.html

В Москве более четырех тысяч человек сдали плазму с антителами к COVID-19

Более 4 тысяч москвичей сдали плазму, которая помогает в лечении COVID-19, сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:08

2020-10-22T08:08

2020-10-22T08:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Более 4 тысяч москвичей сдали плазму, которая помогает в лечении COVID-19, сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Донорами плазмы крови стали более 4 тысяч переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз – таких более 10% от общего числа доноров", - сообщили в оперштабе.В штабе напомнили, что по предложению клинического комитета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусной инфекцией. Она применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.По новому единому стандарту переливание плазмы будет применяться во всех столичных стационарах в качестве дополнения к терапии. Решение о таком виде лечения принимает исключительно лечащий врач в зависимости от состояния пациента.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201006/plazma-1578524979.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва