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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580933196.html
В Москве более четырех тысяч человек сдали плазму с антителами к COVID-19
Более 4 тысяч москвичей сдали плазму, которая помогает в лечении COVID-19, сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:08
2020-10-22T08:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Более 4 тысяч москвичей сдали плазму, которая помогает в лечении COVID-19, сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Донорами плазмы крови стали более 4 тысяч переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз – таких более 10% от общего числа доноров", - сообщили в оперштабе.В штабе напомнили, что по предложению клинического комитета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусной инфекцией. Она применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.По новому единому стандарту переливание плазмы будет применяться во всех столичных стационарах в качестве дополнения к терапии. Решение о таком виде лечения принимает исключительно лечащий врач в зависимости от состояния пациента.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201006/plazma-1578524979.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве более четырех тысяч человек сдали плазму с антителами к COVID-19

08:08 22.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА РоссииЗаготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России
Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч москвичей сдали плазму, которая помогает в лечении COVID-19, сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Донорами плазмы крови стали более 4 тысяч переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз – таких более 10% от общего числа доноров", - сообщили в оперштабе.
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6 октября, 21:37Распространение нового коронавируса
Все московские больницы будут использовать плазму для лечения COVID-19
В штабе напомнили, что по предложению клинического комитета в Москве с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусной инфекцией. Она применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.
По новому единому стандарту переливание плазмы будет применяться во всех столичных стационарах в качестве дополнения к терапии. Решение о таком виде лечения принимает исключительно лечащий врач в зависимости от состояния пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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