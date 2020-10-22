https://ria.ru/20201022/kirgiziya-1581074327.html

Путин назвал происходящее в Киргизии бедой

Россия без жалости и тревоги не может смотреть на события в Киргизии, но не лезет с советами, наставлениями и не поддерживает отдельные политические силы в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:22

2020-10-22T19:22

2020-10-22T19:50

протесты в бишкеке

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия без жалости и тревоги не может смотреть на события в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, но не лезет с советами, наставлениями и не поддерживает отдельные политические силы в стране, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем. Обращаю ваше внимание, мы не лезем со своими советами, с наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии все нормализуется, все встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы с ней сохраним самые лучшие отношения", - сказал Путин, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Президент России Владимир Путин назвал "бедой киргизского народа" происходящие в Киргизии события."То, что там происходит, - это беда. Беда Киргизии и киргизского народа", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников нового премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе и новый глава минсельхоза Тилек Токтогазиев.После добровольной отставки президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Жээнбекова</a> 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Жапарову.

https://ria.ru/20201021/vybory-1580860515.html

https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580797645.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, киргизия, в мире