Путин назвал происходящее в Киргизии бедой
19:22 22.10.2020 (обновлено: 19:50 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия без жалости и тревоги не может смотреть на события в Киргизии, но не лезет с советами, наставлениями и не поддерживает отдельные политические силы в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем. Обращаю ваше внимание, мы не лезем со своими советами, с наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии все нормализуется, все встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы с ней сохраним самые лучшие отношения", - сказал Путин, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин назвал "бедой киргизского народа" происходящие в Киргизии события.
"То, что там происходит, - это беда. Беда Киргизии и киргизского народа", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников нового премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе и новый глава минсельхоза Тилек Токтогазиев.
После добровольной отставки президента страны Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Жапарову.