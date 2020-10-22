https://ria.ru/20201022/italiya-1580805721.html
В Италии вокруг озера Гарда можно будет совершить велотур
Власти Италии начали строительство велотрассы вокруг одного из самых известных озер страны – Гарды, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:52
2020-10-22T02:52
2020-10-22T02:53
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. </strong>Власти Италии начали строительство велотрассы вокруг одного из самых известных озер страны – Гарды, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/italy-lake-garda-bike-trail" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Дорогой, огибающей скалистый участок побережья, смогут пользоваться не только опытные туристы, но и семьи с детьми. Предполагается, что она будет широкой, деревянной и без крутых подъемов.Сейчас уже открыта живописная часть трассы, проложенной в двух километрах от деревни Капо Реамоль на западном берегу озера. Местные власти подчеркивают, что велотуры вокруг водоема будут особенно востребованы в период пандемии, поскольку такой вид досуга гарантирует соблюдение социальной дистанции. А также после окончания карантинных мер, когда, соскучившись по поездкам, отдыхающие приедут на Гарду.
https://ria.ru/20180928/1529453210.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дороги, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, италия
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.
Власти Италии начали строительство велотрассы вокруг одного из самых известных озер страны – Гарды, сообщает
Lonely Planet.
Дорогой, огибающей скалистый участок побережья, смогут пользоваться не только опытные туристы, но и семьи с детьми. Предполагается, что она будет широкой, деревянной и без крутых подъемов.
Сейчас уже открыта живописная часть трассы, проложенной в двух километрах от деревни Капо Реамоль на западном берегу озера.
Местные власти подчеркивают, что велотуры вокруг водоема будут особенно востребованы в период пандемии, поскольку такой вид досуга гарантирует соблюдение социальной дистанции. А также после окончания карантинных мер, когда, соскучившись по поездкам, отдыхающие приедут на Гарду.