https://ria.ru/20201022/italiya-1580805721.html

В Италии вокруг озера Гарда можно будет совершить велотур

Власти Италии начали строительство велотрассы вокруг одного из самых известных озер страны – Гарды, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T02:52

2020-10-22T02:52

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. </strong>Власти Италии начали строительство велотрассы вокруг одного из самых известных озер страны – Гарды, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/italy-lake-garda-bike-trail" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Дорогой, огибающей скалистый участок побережья, смогут пользоваться не только опытные туристы, но и семьи с детьми. Предполагается, что она будет широкой, деревянной и без крутых подъемов.Сейчас уже открыта живописная часть трассы, проложенной в двух километрах от деревни Капо Реамоль на западном берегу озера. Местные власти подчеркивают, что велотуры вокруг водоема будут особенно востребованы в период пандемии, поскольку такой вид досуга гарантирует соблюдение социальной дистанции. А также после окончания карантинных мер, когда, соскучившись по поездкам, отдыхающие приедут на Гарду.

https://ria.ru/20180928/1529453210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, италия