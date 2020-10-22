https://ria.ru/20201022/huawei-1581049988.html

Huawei представил "последний флагман" Mate 40 Pro

Компания Huawei показала линейку флагманских смартфонов Mate 40 на новейшей платформе Kirin 9000. Устройства были представлены на онлайн-презентации. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:46

2020-10-22T17:46

2020-10-22T20:37

риа наука

google

google android

huawei technologies

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581049254_0:11:1200:686_1400x0_80_0_0_a2046b1a6aa34dee66727193a26cd3cd.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> показала линейку флагманских смартфонов Mate 40 на новейшей платформе Kirin 9000. Устройства были <a href="https://youtu.be/oH7H4wnjeYA" target="_blank" rel="nofollow noopener">представлены</a> на онлайн-презентации.В семейство вошли четыре модели — Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Последний технически полностью соответствует "плюсу", но ему досталась возможность записывать видеоролики в разрешении 8K.Смартфоны построены на платформе Kirin 9000, основанной на 5-нанометровом техпроцессе и самостоятельно разработанной Huawei. Максимальная тактовая частота этого чипа составляет огромные по телефонным меркам 3,13 гигагерц. Видеоускоритель Mali-G78 оснащен 24 ядрами. Младшая версия Huawei Mate 40 получила чуть упрощенный процессор Kirin 9000E с ослабленным GPU и двухъядерным нейронным процессором. Все смартфоны работают с 5G.Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro оснащены 6,5-дюймовым OLED экраном с разрешением 1080 x 2376 пикселей, а старшие модели — 6,76-дюймовый дисплей с 1344 x 2772 точек. Причем все версии способны обновлять картинку лишь на частоте в 90 герц.Все смартфоны получили главный фотосенсор на 50 Мп с огромным физическим размером матрицы — 1/1,28 дюйма. Разумеется, здесь есть оптическая стабилизация и лазерный автофокус. Второй сенсор, как его называют в Huawei кинематографическая камера, это сверхширокоугольник на 20 Мп. Младшая версия довольствуется 16 Мп без автофокуса, а вот в Mate 40 Pro применили специальное стекло, которое уменьшает эффект "рыбьего глаза".Возможности третьего датчика с оптическим зумом отличаются от модели к модели. В Mate 40 это сенсор на 8 Мп и трехкратным оптическим зумом. В Маte 40 Pro применен 12-Мп сенсор и 5-кратным зумом. Наконец, в старших версиях используется два датчика для увеличения — на 8 и 12 Мп, причем первый выполнен по перископной технологии. Он обеспечивает 10-кратный зум, а второй — трехкратный. Все это техническое великолепие несколько портит оболочка EMUI 11 на базе устаревшего <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 10. В Huawei не дали четкого ответа, будет ли обновление до 11 "робота". Разумеется, смартфон лишен сервисов <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>.Huawei Mate 40 получил аккумулятор емкостью на 4200 мАч, а вот остальные модели — 4400 мАч. Если у младшей версии мощность проводной зарядки составляет 40 ватт, то старшие уже работают с 66 ваттами. Кроме того, они получили беспроводной способ питания с 50 ваттами.Разброс цен на смартфоны в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> довольно большой. Если базовый Huawei Mate 40 обойдется в 900 евро (примерно 81 000 рублей по текущему курсу), то за премиальный Mate 40 RS Porsche Design просят уже 2300 евро (208 тысяч рублей). Цены в России пока не объявлены.

https://ria.ru/20201005/harmonyos-2021-1578249351.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, google android, huawei technologies, технологии