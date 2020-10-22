https://ria.ru/20201022/gyllenhaal-1580798441.html

Джейк Джилленхол сыграет главную роль в сериале "Сын" по книге Ю Несбе

Джейк Джилленхол снимется в главной роли в мини-сериале "Сын" на HBO по одноименному детективу Ю Несбе, сообщает Variety. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T06:25

2020-10-22T06:25

2020-10-22T06:34

культура

кино и сериалы

новости культуры

ю несбе

джейк джилленхол

hbo

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Джейк Джилленхол снимется в главной роли в мини-сериале "Сын" на HBO по одноименному детективу Ю Несбе, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/jake-gyllenhaal-the-son-hbo-denis-villeneuve-jonathan-nolan-lisa-joy-1234810979/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Актер также выступит одним из исполнительных продюсеров. Режиссер проекта: Дени Вильнев. Главный герой (осужденный за убийство наркоман) выходит из тюрьмы, в которой провел полжизни, и начинает мстить за смерть отца. "Дени – мастер повествования с потрясающим визуальным воплощением, а Джейк – талантливый актер и продюсер, принимавший участие в самых разных проектах, зачастую вызывающих и провокативных. Они уже работали вместе, и нам не терпится увидеть, как эта сильнейшая команда справится с новой задачей", — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO. Изначально предполагалось снять фильм по книге Ю Несбе, но затем решено было удлинить проект до мини-сериала. Предыдущие совместные работы Джилленхола и Вильнева: "Пленницы" (2013) и "Враг" (2013).

https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ю несбе, джейк джилленхол, hbo