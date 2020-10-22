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https://ria.ru/20201022/gyllenhaal-1580798441.html
Джейк Джилленхол сыграет главную роль в сериале "Сын" по книге Ю Несбе
Джейк Джилленхол снимется в главной роли в мини-сериале "Сын" на HBO по одноименному детективу Ю Несбе, сообщает Variety. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T06:25
2020-10-22T06:34
культура
кино и сериалы
новости культуры
ю несбе
джейк джилленхол
hbo
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Джейк Джилленхол снимется в главной роли в мини-сериале "Сын" на HBO по одноименному детективу Ю Несбе, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/jake-gyllenhaal-the-son-hbo-denis-villeneuve-jonathan-nolan-lisa-joy-1234810979/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Актер также выступит одним из исполнительных продюсеров. Режиссер проекта: Дени Вильнев. Главный герой (осужденный за убийство наркоман) выходит из тюрьмы, в которой провел полжизни, и начинает мстить за смерть отца. "Дени – мастер повествования с потрясающим визуальным воплощением, а Джейк – талантливый актер и продюсер, принимавший участие в самых разных проектах, зачастую вызывающих и провокативных. Они уже работали вместе, и нам не терпится увидеть, как эта сильнейшая команда справится с новой задачей", — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO. Изначально предполагалось снять фильм по книге Ю Несбе, но затем решено было удлинить проект до мини-сериала. Предыдущие совместные работы Джилленхола и Вильнева: "Пленницы" (2013) и "Враг" (2013).
https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html
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кино и сериалы, новости культуры, ю несбе, джейк джилленхол, hbo

Джейк Джилленхол сыграет главную роль в сериале "Сын" по книге Ю Несбе

06:25 22.10.2020 (обновлено: 06:34 22.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктер Джейк Джилленхол
Актер Джейк Джилленхол - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Джейк Джилленхол снимется в главной роли в мини-сериале "Сын" на HBO по одноименному детективу Ю Несбе, сообщает Variety.
Актер также выступит одним из исполнительных продюсеров. Режиссер проекта: Дени Вильнев.
Главный герой (осужденный за убийство наркоман) выходит из тюрьмы, в которой провел полжизни, и начинает мстить за смерть отца.
"Дени – мастер повествования с потрясающим визуальным воплощением, а Джейк – талантливый актер и продюсер, принимавший участие в самых разных проектах, зачастую вызывающих и провокативных. Они уже работали вместе, и нам не терпится увидеть, как эта сильнейшая команда справится с новой задачей", — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO.
Изначально предполагалось снять фильм по книге Ю Несбе, но затем решено было удлинить проект до мини-сериала.
Предыдущие совместные работы Джилленхола и Вильнева: "Пленницы" (2013) и "Враг" (2013).
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮ НесбеДжейк ДжилленхолHBO
 
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