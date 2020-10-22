https://ria.ru/20201022/gosudarstvo-1581051199.html

Путин высказался о государствах с завозными демократиями

Руководители в странах с завозными моделями демократии - это не более чем вассалы, за которых все решает господин, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:51

2020-10-22T17:51

2020-10-22T19:40

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581077661_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_ccfed06e84cd1d5fdcba8534c44dd851.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Руководители в странах с завозными моделями демократии - это не более чем вассалы, за которых все решает господин, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Выступая в четверг на пленарной сессии клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>", Путин отметил, что уже неоднократно говорил о невозможности импорта демократии и гражданского общества."В теории, наверное, это возможно, в теории. Но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - отметил Путин.

https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире