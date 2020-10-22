https://ria.ru/20201022/gosudarstvo-1581051199.html
Путин высказался о государствах с завозными демократиями
Руководители в странах с завозными моделями демократии - это не более чем вассалы, за которых все решает господин, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:51
2020-10-22T17:51
2020-10-22T19:40
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на заседании валдайского клуба
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581077661_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_ccfed06e84cd1d5fdcba8534c44dd851.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Руководители в странах с завозными моделями демократии - это не более чем вассалы, за которых все решает господин, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Выступая в четверг на пленарной сессии клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>", Путин отметил, что уже неоднократно говорил о невозможности импорта демократии и гражданского общества."В теории, наверное, это возможно, в теории. Но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - отметил Путин.
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581077661_14:0:2745:2048_1400x0_80_0_0_6ec93382af9e9f545f0b14299e2c2d89.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире