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Путин высказался о государствах с завозными демократиями
Руководители в странах с завозными моделями демократии - это не более чем вассалы, за которых все решает господин, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:51
2020-10-22T19:40
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на заседании валдайского клуба
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Руководители в странах с завозными моделями демократии - это не более чем вассалы, за которых все решает господин, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Выступая в четверг на пленарной сессии клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>", Путин отметил, что уже неоднократно говорил о невозможности импорта демократии и гражданского общества."В теории, наверное, это возможно, в теории. Но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - отметил Путин.
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html
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международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире

Путин высказался о государствах с завозными демократиями

17:51 22.10.2020 (обновлено: 19:40 22.10.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Руководители в странах с завозными моделями демократии - это не более чем вассалы, за которых все решает господин, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая в четверг на пленарной сессии клуба "Валдай", Путин отметил, что уже неоднократно говорил о невозможности импорта демократии и гражданского общества.
"В теории, наверное, это возможно, в теории. Но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - отметил Путин.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00
Польша и Венгрия научат Евросоюз демократии — и разрушат его
 
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на заседании Валдайского клубаВладимир ПутинВ мире
 
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