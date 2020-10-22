https://ria.ru/20201022/gosudarstvo-1581049151.html

Путин рассказал, в чем заключается сила государства

Сила государства заключается не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:44

2020-10-22T17:44

2020-10-22T19:37

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сила государства заключается не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Встает вопрос: а что такое сильное государство? В чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженной силы и оборонного потенциала. Хотя, думаю, вы понимаете, насколько эта составляющая важна для России с точки зрения географии, целого комплекса геополитических вызовов. И, конечно, нашей исторической ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН для обеспечения глобальной стабильности. И, тем не менее, убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Путин подчеркнул, что именно люди являются источником власти, и "эта формула заключается не только в том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, а в готовности делегировать избранной власти широкие полномочия", видя в государстве, его служащих своих представителей, с которых надлежит и строго спрашивать.

https://ria.ru/20201022/rossiya-1581050788.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, общество