https://ria.ru/20201022/goneniya--1581060285.html
Более четырех тысяч христиан было убито в 2019 году, рассказали эксперты
В 2019 году 4 136 христиан было убито в мире, всего в преследованиям подвергаются 245 миллионов человек, сказано в докладе "Мониторинг религиозной свободы в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:40
2020-10-22T18:40
2020-10-22T18:40
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> В 2019 году 4 136 христиан было убито в мире, всего в преследованиям подвергаются 245 миллионов человек, сказано в докладе "Мониторинг религиозной свободы в современном мире", который представили в четверг в МИА "Россия сегодня".Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ, а также докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года на тему религиозной свободы. Также в докладе приведен сделанный на основе публикаций в СМИ анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России."По данным Российской ассоциации религиозной свободы, на сегодняшний день преследованиям подвергаются 245 миллионов христиан. Гонения охватывают 144 страны. За один 2019 год было убито 4 136 христиан, со следующего года в ряде стран было замечено усиление преследования", - сказано в докладе.Отмечается, что по данным правозащитной ораганизации "Open Doors", эта цифра еще больше: во всем мире за 2019 год гонениям подверглись 260 миллионов христиан, следует из годового доклада организации.По данным Госдепа США, которые также привели в РАРС, в список наиболее опасных для христиан государств попали Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Пакистан. По этим данным, в наихудшем положении находятся христиане Азии и Африки, "в отдельных странах гонения на христиан достигают уровня геноцида"."Эпизоды насилия в отношении членов иудейских общин приходятся на США и некоторые страны Европы. Причиной для этих нападений стал рост антисемитизма среди населения. Мусульманские общины подвергались насилию как в странах Азии, так и в европейских государствах, можно охарактеризовать характер этих инцидентов как одиночный", - говорится в докладе РАРС.
https://ria.ru/20171124/1509565269.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, пакистан, азия, сша
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В 2019 году 4 136 христиан было убито в мире, всего в преследованиям подвергаются 245 миллионов человек, сказано в докладе "Мониторинг религиозной свободы в современном мире", который представили в четверг в МИА "Россия сегодня".
Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ, а также докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года на тему религиозной свободы. Также в докладе приведен сделанный на основе публикаций в СМИ анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России.
"По данным Российской ассоциации религиозной свободы, на сегодняшний день преследованиям подвергаются 245 миллионов христиан. Гонения охватывают 144 страны. За один 2019 год было убито 4 136 христиан, со следующего года в ряде стран было замечено усиление преследования", - сказано в докладе.
Отмечается, что по данным правозащитной ораганизации "Open Doors", эта цифра еще больше: во всем мире за 2019 год гонениям подверглись 260 миллионов христиан, следует из годового доклада организации.
По данным Госдепа США, которые также привели в РАРС, в список наиболее опасных для христиан государств попали Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Пакистан. По этим данным, в наихудшем положении находятся христиане Азии и Африки, "в отдельных странах гонения на христиан достигают уровня геноцида".
"Эпизоды насилия в отношении членов иудейских общин приходятся на США и некоторые страны Европы. Причиной для этих нападений стал рост антисемитизма среди населения. Мусульманские общины подвергались насилию как в странах Азии, так и в европейских государствах, можно охарактеризовать характер этих инцидентов как одиночный", - говорится в докладе РАРС.