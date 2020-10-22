https://ria.ru/20201022/giperzvuk-1581022590.html

Эксперт оценил планы США оснастить эсминцы гиперзвуковыми ракетами

США пока не располагают гиперзвуковыми ракетами, и даже если такое оружие для ударов по наземным объектам им удастся быстро создать, то противокорабельные... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:06

2020-10-22T16:06

2020-10-22T16:06

константин сивков

военно-морские силы сша

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пока не располагают гиперзвуковыми ракетами, и даже если такое оружие для ударов по наземным объектам им удастся быстро создать, то противокорабельные гиперзвуковые ракеты появятся у американцев еще нескоро, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Sivkov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Сивков</a>.Так он прокомментировал заявление советника <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> по национальной безопасности Роберта О`Брайена, что США планируют оснастить все свои эсминцы гиперзвуковыми ракетами."Поэтому не знаю, как это там все будет, я пока отношу это дело к голословным заявлениям. Потому что никаких данных о создании американцами именно гиперзвуковых ракет нет", - сказал Сивков.Он уточнил, что американские ученые пока не решили вопрос работы головки самонаведения ракеты при движении на гиперзвуковых скоростях. По его словам, быстро создать такую технику не получится."Если это гиперзвуковые ракеты будут создаваться американцами для поражения наземных объектов, может быть, они и смогут это сделать, но не так быстро. А вот что касается гиперзвуковых ракет для стрельбы по надводным кораблям, то в ближайшей перспективе это не появится", - добавил эксперт.Кроме того, в теории все российские корабли, у которых есть универсальная пусковая установка 3М14, могут оснащаться гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Даже такие относительно небольшие корабли, как корветы.Сивков отметил, что в целом гиперзвуковое оружие у США есть – это гиперзвуковые боевые блоки, аналоги "Авангардов". По его словам, именно их имел в виду Трамп, когда говорил о "ракетах, которые быстрее звука в 17 раз". Российские гиперзвуковые блоки "Авангард" развивают сравнимую с этим скорость, но они, в отличие от американской техники, уже стоят на вооружении, а не находятся на стадии разработки, напомнил эксперт.

https://ria.ru/20200920/avangard-1577497475.html

https://ria.ru/20200305/1567915049.html

https://ria.ru/20200304/1568148129.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин сивков, военно-морские силы сша, сша, в мире