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https://ria.ru/20201022/ekranizatsii-1580943492.html
Россияне назвали самые удачные экранизации
Россияне наиболее удачной экранизацией считают "Гарри Поттера" по книгам Джоан Роулинг, в тройку лидеров вошли кинотрилогия "Властелин колец" по роману-эпопее... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:12
2020-10-22T10:12
культура
шарлотта бронте
властелин колец
гарри поттер
литрес
тимур бекмамбетов
джоан роулинг (джоан мюррэй)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА новости.</strong> Россияне наиболее удачной экранизацией считают "<a href="http://ria.ru/person_Garri_Potter/" target="_blank" data-auto="true">Гарри Поттера</a>" по книгам <a href="http://ria.ru/person_Dzhoan_Rouling/" target="_blank" data-auto="true">Джоан Роулинг</a>, в тройку лидеров вошли кинотрилогия "Властелин колец" по роману-эпопее английского писателя Джона Р. Р. Толкина и "Зеленая миля" по произведению <a href="http://ria.ru/person_Stiven_King/" target="_blank" data-auto="true">Стивена Кинга</a>, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".Совместный опрос сервиса с платформой Okko помог оценить самые популярные произведения последних лет, а также узнать, какие отечественные и зарубежные экранизации россияне считают самыми удачными в истории, и наоборот, что чаще всего считают причиной "провалов" режиссеров, и могут ли иностранные команды удачно экранизировать русскую классику.В рейтинг удачных экранизаций также вошли сериал 1995 года по книге Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с <a href="http://ria.ru/person_Kolin_Fert/" target="_blank" data-auto="true">Колином Фертом</a> в роли мистера Дарси, "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл, экранизации книг Сьюзен Коллинз "Голодные игры" и Стивена Кинга "Побег из Шоушенка". Кроме того, пользователи отметили работу "Война и мир" Сергея Бондарчука по произведению Льва Толстого, экранизацию романа <a href="http://ria.ru/person_sharlotta-bronte/" target="_blank" data-auto="true">Шарлотты Бронте</a> "Джейн Эйр", "сумеречной" саги Стефани Майер и знаменитого фильма "Бойцовский клуб" по книге <a href="http://ria.ru/person_CHak_Palanik/" target="_blank" data-auto="true">Чака Паланика</a>."В ходе опроса россияне определили и самые неудачные экранизации в истории кинематографа. На первом месте по количеству голосов оказались "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова по серии книг Сергея Лукьяненко. На втором месте - "Темная башня" - фильм по одноименному циклу Стивена Кинга. И если "Властелин колец" <a href="http://ria.ru/person_Dzhekson_Piter/" target="_blank" data-auto="true">Питера Джексона</a> оказался в топе у россиян, то "Хоббит" по роману Толкина занял третье место в рейтинге самых неудачных экранизаций в истории кинематографа", - добавили в сервисе.Как рассказали в пресс-службе, для знакомства с произведением более 63% россиян для начала предпочтут почитать или послушать книгу, а только потом перейти к экранизации. При этом 56% респондентов считают, что иностранные режиссеры не могут качественно экранизировать русскую классику.
https://ria.ru/20200929/casting-1577888875.html
https://ria.ru/20200915/kristi-1577109768.html
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шарлотта бронте, властелин колец, гарри поттер, литрес, тимур бекмамбетов, джоан роулинг (джоан мюррэй), общество

Россияне назвали самые удачные экранизации

10:12 22.10.2020
 
© Heyday Films (2005)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Heyday Films (2005)
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МОСКВА, 22 окт - РИА новости. Россияне наиболее удачной экранизацией считают "Гарри Поттера" по книгам Джоан Роулинг, в тройку лидеров вошли кинотрилогия "Властелин колец" по роману-эпопее английского писателя Джона Р. Р. Толкина и "Зеленая миля" по произведению Стивена Кинга, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".
Совместный опрос сервиса с платформой Okko помог оценить самые популярные произведения последних лет, а также узнать, какие отечественные и зарубежные экранизации россияне считают самыми удачными в истории, и наоборот, что чаще всего считают причиной "провалов" режиссеров, и могут ли иностранные команды удачно экранизировать русскую классику.
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"На первом месте среди самых удачных, по мнению россиян, экранизаций в истории кинематографа оказался "Гарри Поттер" по книгам Джоан Роулинг. Далее идет экранизация знаменитого романа Дж. Р. Р. Толкина - кинотрилогия Питера Джексона "Властелин Колец". На третьем месте в рейтинге самых удачных экранизаций по мнению россиян - "Зеленая миля" режиссера Фрэнка Дарабонта по одноименному роману Стивена Кинга", - говорится в сообщении.
В рейтинг удачных экранизаций также вошли сериал 1995 года по книге Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом в роли мистера Дарси, "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл, экранизации книг Сьюзен Коллинз "Голодные игры" и Стивена Кинга "Побег из Шоушенка". Кроме того, пользователи отметили работу "Война и мир" Сергея Бондарчука по произведению Льва Толстого, экранизацию романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", "сумеречной" саги Стефани Майер и знаменитого фильма "Бойцовский клуб" по книге Чака Паланика.
"В ходе опроса россияне определили и самые неудачные экранизации в истории кинематографа. На первом месте по количеству голосов оказались "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова по серии книг Сергея Лукьяненко. На втором месте - "Темная башня" - фильм по одноименному циклу Стивена Кинга. И если "Властелин колец" Питера Джексона оказался в топе у россиян, то "Хоббит" по роману Толкина занял третье место в рейтинге самых неудачных экранизаций в истории кинематографа", - добавили в сервисе.
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Как рассказали в пресс-службе, для знакомства с произведением более 63% россиян для начала предпочтут почитать или послушать книгу, а только потом перейти к экранизации. При этом 56% респондентов считают, что иностранные режиссеры не могут качественно экранизировать русскую классику.
"Как показывает статистика, выход экранизации напрямую влияет на книжные продажи. Например, в сентябре 2019 года, когда в России состоялась премьера фильма "Щегол", продажи одноименного романа Донны Тартт выросли на 186% в сравнении с предыдущим месяцем. Продажи книги Гузель Яхиной (в электронном и аудиоформате) после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза" в апреле 2020 года выросли на 73%", - отметили в сервисе.
 
КультураШарлотта БронтеВластелин колецГарри ПоттерЛитРесТимур БекмамбетовДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Общество
 
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