Россияне назвали самые удачные экранизации
© Heyday Films (2005)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"
© Heyday Films (2005)
МОСКВА, 22 окт - РИА новости. Россияне наиболее удачной экранизацией считают "Гарри Поттера" по книгам Джоан Роулинг, в тройку лидеров вошли кинотрилогия "Властелин колец" по роману-эпопее английского писателя Джона Р. Р. Толкина и "Зеленая миля" по произведению Стивена Кинга, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".
Совместный опрос сервиса с платформой Okko помог оценить самые популярные произведения последних лет, а также узнать, какие отечественные и зарубежные экранизации россияне считают самыми удачными в истории, и наоборот, что чаще всего считают причиной "провалов" режиссеров, и могут ли иностранные команды удачно экранизировать русскую классику.
"На первом месте среди самых удачных, по мнению россиян, экранизаций в истории кинематографа оказался "Гарри Поттер" по книгам Джоан Роулинг. Далее идет экранизация знаменитого романа Дж. Р. Р. Толкина - кинотрилогия Питера Джексона "Властелин Колец". На третьем месте в рейтинге самых удачных экранизаций по мнению россиян - "Зеленая миля" режиссера Фрэнка Дарабонта по одноименному роману Стивена Кинга", - говорится в сообщении.
В рейтинг удачных экранизаций также вошли сериал 1995 года по книге Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом в роли мистера Дарси, "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл, экранизации книг Сьюзен Коллинз "Голодные игры" и Стивена Кинга "Побег из Шоушенка". Кроме того, пользователи отметили работу "Война и мир" Сергея Бондарчука по произведению Льва Толстого, экранизацию романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", "сумеречной" саги Стефани Майер и знаменитого фильма "Бойцовский клуб" по книге Чака Паланика.
"В ходе опроса россияне определили и самые неудачные экранизации в истории кинематографа. На первом месте по количеству голосов оказались "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова по серии книг Сергея Лукьяненко. На втором месте - "Темная башня" - фильм по одноименному циклу Стивена Кинга. И если "Властелин колец" Питера Джексона оказался в топе у россиян, то "Хоббит" по роману Толкина занял третье место в рейтинге самых неудачных экранизаций в истории кинематографа", - добавили в сервисе.
Как рассказали в пресс-службе, для знакомства с произведением более 63% россиян для начала предпочтут почитать или послушать книгу, а только потом перейти к экранизации. При этом 56% респондентов считают, что иностранные режиссеры не могут качественно экранизировать русскую классику.
"Как показывает статистика, выход экранизации напрямую влияет на книжные продажи. Например, в сентябре 2019 года, когда в России состоялась премьера фильма "Щегол", продажи одноименного романа Донны Тартт выросли на 186% в сравнении с предыдущим месяцем. Продажи книги Гузель Яхиной (в электронном и аудиоформате) после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза" в апреле 2020 года выросли на 73%", - отметили в сервисе.