https://ria.ru/20201022/ekranizatsii-1580943492.html

Россияне назвали самые удачные экранизации

Россияне наиболее удачной экранизацией считают "Гарри Поттера" по книгам Джоан Роулинг, в тройку лидеров вошли кинотрилогия "Властелин колец" по роману-эпопее... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:12

2020-10-22T10:12

2020-10-22T10:12

культура

шарлотта бронте

властелин колец

гарри поттер

литрес

тимур бекмамбетов

джоан роулинг (джоан мюррэй)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА новости.</strong> Россияне наиболее удачной экранизацией считают "<a href="http://ria.ru/person_Garri_Potter/" target="_blank" data-auto="true">Гарри Поттера</a>" по книгам <a href="http://ria.ru/person_Dzhoan_Rouling/" target="_blank" data-auto="true">Джоан Роулинг</a>, в тройку лидеров вошли кинотрилогия "Властелин колец" по роману-эпопее английского писателя Джона Р. Р. Толкина и "Зеленая миля" по произведению <a href="http://ria.ru/person_Stiven_King/" target="_blank" data-auto="true">Стивена Кинга</a>, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".Совместный опрос сервиса с платформой Okko помог оценить самые популярные произведения последних лет, а также узнать, какие отечественные и зарубежные экранизации россияне считают самыми удачными в истории, и наоборот, что чаще всего считают причиной "провалов" режиссеров, и могут ли иностранные команды удачно экранизировать русскую классику.В рейтинг удачных экранизаций также вошли сериал 1995 года по книге Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с <a href="http://ria.ru/person_Kolin_Fert/" target="_blank" data-auto="true">Колином Фертом</a> в роли мистера Дарси, "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл, экранизации книг Сьюзен Коллинз "Голодные игры" и Стивена Кинга "Побег из Шоушенка". Кроме того, пользователи отметили работу "Война и мир" Сергея Бондарчука по произведению Льва Толстого, экранизацию романа <a href="http://ria.ru/person_sharlotta-bronte/" target="_blank" data-auto="true">Шарлотты Бронте</a> "Джейн Эйр", "сумеречной" саги Стефани Майер и знаменитого фильма "Бойцовский клуб" по книге <a href="http://ria.ru/person_CHak_Palanik/" target="_blank" data-auto="true">Чака Паланика</a>."В ходе опроса россияне определили и самые неудачные экранизации в истории кинематографа. На первом месте по количеству голосов оказались "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова по серии книг Сергея Лукьяненко. На втором месте - "Темная башня" - фильм по одноименному циклу Стивена Кинга. И если "Властелин колец" <a href="http://ria.ru/person_Dzhekson_Piter/" target="_blank" data-auto="true">Питера Джексона</a> оказался в топе у россиян, то "Хоббит" по роману Толкина занял третье место в рейтинге самых неудачных экранизаций в истории кинематографа", - добавили в сервисе.Как рассказали в пресс-службе, для знакомства с произведением более 63% россиян для начала предпочтут почитать или послушать книгу, а только потом перейти к экранизации. При этом 56% респондентов считают, что иностранные режиссеры не могут качественно экранизировать русскую классику.

https://ria.ru/20200929/casting-1577888875.html

https://ria.ru/20200915/kristi-1577109768.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарлотта бронте, властелин колец, гарри поттер, литрес, тимур бекмамбетов, джоан роулинг (джоан мюррэй), общество