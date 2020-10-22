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https://ria.ru/20201022/ekonomika-1581064782.html
Путин назвал макроэкономические показатели в России приемлемыми
Макроэкономические показатели в РФ сейчас приемлемые, экономика восстанавливается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай". РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:38
2020-10-22T19:34
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Макроэкономические показатели в РФ сейчас приемлемые, экономика восстанавливается, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, выступая на дискуссионном клубе "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>".Он сообщил, что экономика в России восстанавливается.Он отметил, что сокращение экономики во втором квартале было 8%, в США - 9%, а в еврозоне - 14,5-14,7%.
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, экономика

Путин назвал макроэкономические показатели в России приемлемыми

18:38 22.10.2020 (обновлено: 19:34 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Макроэкономические показатели в РФ сейчас приемлемые, экономика восстанавливается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай".
Он сообщил, что экономика в России восстанавливается.

"У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс даёт очень хороший результат, и прирост даже. Экспорт восстанавливается. Да, у нас есть вопросы, которые мы должны ещё таргетировать, но у нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые ", - сказал Путин.

Он отметил, что сокращение экономики во втором квартале было 8%, в США - 9%, а в еврозоне - 14,5-14,7%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Конструктивные меры: в России приняли план восстановления экономики
 
Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
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