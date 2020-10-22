Путин назвал макроэкономические показатели в России приемлемыми

"У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс даёт очень хороший результат, и прирост даже. Экспорт восстанавливается. Да, у нас есть вопросы, которые мы должны ещё таргетировать, но у нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые ", - сказал Путин.