https://ria.ru/20201022/ekonomika-1581064782.html
Путин назвал макроэкономические показатели в России приемлемыми
Макроэкономические показатели в РФ сейчас приемлемые, экономика восстанавливается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай". РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:38
2020-10-22T18:38
2020-10-22T19:34
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581076645_0:46:2911:1683_1400x0_80_0_0_d5adbca288301c2a60e76ad3198657f1.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Макроэкономические показатели в РФ сейчас приемлемые, экономика восстанавливается, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, выступая на дискуссионном клубе "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>".Он сообщил, что экономика в России восстанавливается.Он отметил, что сокращение экономики во втором квартале было 8%, в США - 9%, а в еврозоне - 14,5-14,7%.
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581076645_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_7c76f0d9481ce258dc5fc5a3b6940fdb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, экономика