https://ria.ru/20201022/ekonomika-1580963967.html

Эксперты: ситуация в экономике России улучшается

Актуальные данные о развитии деловой среды России на фоне "шоковых" событий 2020 года были представлены 20 октября в рамках онлайн-конференции "Бизнес-климат... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:56

2020-10-22T11:56

2020-10-22T11:56

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 22 окт - Медиацентр ЦСР</strong>. Актуальные данные о развитии деловой среды <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> на фоне "шоковых" событий 2020 года были представлены 20 октября в рамках онлайн-конференции "Бизнес-климат России. Нацпроекты". "Данный мониторинг проводится регулярно, и он позволяет с течением времени оценивать изменения траектории экономических показателей, а также то, как по-разному представители бизнес-сообщества влияют на происходящие события в экономике и мире", – заявил президент ЦСР Владислав Онищенко, открывая мероприятие."За время проведения исследования в нем приняли участие более 4500 компаний, как крупных, так и мелких из разных секторов, что позволяет вполне обоснованно и уверенно делать прогнозы, опираясь на данные в кросс-индустриальном разрезе и в различных вариантах сопоставлений", –сказал он.Как сообщила директор центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова, "большинство компаний (три из четырех) отмечают, что коронавирус и девальвация рубля продолжают негативно влиять на их деятельность". "Мы видим некоторое восстановление, пик негативных настроений приходился на май 2020 года, далее траектория меняется с небольшой положительной динамикой, но общий индекс бизнес-климата [...] находится ниже 100 баллов, а это означает, что он не достигает уровня 2019 года, докризисного периода", – рассказала директор ЦСЭИ. При этом "ситуация в России, с точки зрения настроений бизнеса, будет улучшаться и восстанавливаться быстрее, чем в мире", – сказала Накорякова в ходе онлайн-конференции.По ее словам, семь из десяти опрошенных компаний отмечают, что сложившаяся ситуация по сравнению с летом 2020 года улучшается, но некоторые сектора экономики восстанавливаются медленнее. "Есть некоторые негативные тенденции в энергетике и ресурсах, в легкой и пищевой промышленности, в сфере торговли и услуг", – добавила она."Что касается риска банкротств, нельзя не отметить его снижение. Действительно, пик приходился также на летний период, даже больше на конец мая, но к октябрю мы видим снижение до 20%, однако это все же достаточно высокий уровень для риска", – резюмировала Накорякова.Председатель правления ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АТБ) Сергей Аврамов сказал, что "можно отметить восстановление финансового климата, как на примере нашего банка, так и по индустрии". При этом он отметил, что "общий спад деловой активности имеет место, как и влияние пандемии", подчеркнув, что в АТБ сейчас особое внимание уделяют улучшению IT-платформы. "Если говорить об АТБ, то перевыполнить наши "доковидные" плановые показатели на 124% нам помогла гибкость и способность к адаптации. Рынок требует быстрых решений на основе самой оперативной информации, иначе отставание неизбежно", – добавил Аврамов."Для нас было неожиданным, как быстро шло восстановление рынка труда. Как только все основные ограничения были сняты, работодатели кинулись на рынок труда и очень активно себя там вели, что отразилось на индексе их активности, который во второй половине августа – начале сентября уже превысил докризисные значения", – рассказал основатель и президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, в начале октября работодатели стали вести себя менее активно, "но мы не видим резкого замедления". Исследование ЦСР и АНО "Национальные приоритеты" также показало, что семь из десяти компаний говорят о том, что им нужна поддержка со стороны государства.С точки зрения мер господдержки сектора малого и среднего бизнеса, "37% компаний считают, что им необходима новая отсрочка по уплате налогов, а 34% – что им необходимы налоговые льготы", ­– сказал руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. При этом он обратил внимание на тот факт, что из тех компаний, которые смогли воспользоваться отсрочкой по уплате налогов, 14% компаний не знают о том, что можно уплачивать отсроченные налоги равными долями в течение 12 месяцев. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева рассказала о ситуации с бизнесом в столице: "Меры господдержки в Москве были востребованы, но сейчас речь идет о спасении предпринимательского бизнеса в целом ряде сфер". Это бьюти-сфера, где отмечено 40% падения рынка, фитнес- и ивент-индустрии. Проведенное исследование показало, что более половины российских компаний осведомлены о нацпроектах. "Данный опрос позволил нам увидеть, насколько представители бизнеса как основные бенефициары нацпроектов экономического блока сегодня знают о предоставляемых им возможностях, как они оценивают текущие результаты реализации этих нацпроектов и каких форм сотрудничества и взаимодействия с государством в нацпроектах ждут. Мы видим, что бизнес хорошо осведомлен и о национальных целях, и о национальных проектах. "42% опрошенных считают себя участниками национальных проектов, а 75% заинтересованы в них и в их поддержке", – сообщила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. "Заинтересован также бизнес и в постоянном информировании о задачах нацпроектов, о предоставляемых деловому сообществу возможностях и достигнутых результатах. Такое информирование представители бизнеса, уже работающие в нацпроектах, назвали главным стимулом к продолжению своего участия", – заключила Малявина.Руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "национальные приоритеты" Юлия Грязнова рассказала об осведомленности бизнеса относительно мер поддержки экономического блока национальных проектов, а также об оценке бизнесом результатов их реализации: "Очень важно, что, несмотря на "ковидный" кризис, самое высокий уровень "знания" респондентов оказался достигнут именно касательно мер национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Респонденты отмечали рост интереса к образовательным программам по предпринимательству и повышению доступности программ льготного кредитования, сообщила Грязнова. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы