https://ria.ru/20201022/dsnv-1581103727.html

МИД призвал Вашингтон сделать ответные шаги в ситуации с ДСНВ

Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки США в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:11

2020-10-22T23:11

2020-10-22T23:49

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью "<a href="https://www.kommersant.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсанту</a>" замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он напомнил, что в начале августа президент "объявил о готовности продлить договор на год", а также 20 октября высказался на "тему заморозки боезарядов".По его словам, Москва чувствует интерес Вашингтона к достижению договоренности, но Рябков не видит возможности выйти на базовое понимание на тех условиях, которые выдвигают США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Владимир Путин предложил продлить договор на год без всяких условий. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению по ядерному оружию.

https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581102824.html

https://ria.ru/20201022/dsnv-1581069063.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире