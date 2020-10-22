Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581103727.html
МИД призвал Вашингтон сделать ответные шаги в ситуации с ДСНВ
Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки США в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:11
2020-10-22T23:49
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1400x0_80_0_0_ebcb1dbf9f660a0f62945d252581e358.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью "<a href="https://www.kommersant.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсанту</a>" замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он напомнил, что в начале августа президент "объявил о готовности продлить договор на год", а также 20 октября высказался на "тему заморозки боезарядов".По его словам, Москва чувствует интерес Вашингтона к достижению договоренности, но Рябков не видит возможности выйти на базовое понимание на тех условиях, которые выдвигают США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Владимир Путин предложил продлить договор на год без всяких условий. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению по ядерному оружию.
https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581102824.html
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581069063.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_535:0:4599:3048_1400x0_80_0_0_a493769569b40dd8879dde7b3791b10a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД призвал Вашингтон сделать ответные шаги в ситуации с ДСНВ

23:11 22.10.2020 (обновлено: 23:49 22.10.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки США в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью "Коммерсанту" замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Он напомнил, что в начале августа президент "объявил о готовности продлить договор на год", а также 20 октября высказался на "тему заморозки боезарядов".
"Теперь очередь США делать встречные шаги, в том числе, принять — и мы на этом настаиваем — наше требование о возможности достичь такой договоренности без каких-либо дополнительных увязок и довесков, без каких-либо отягощающих элементов, которые все это могут завести в тупик", — добавил дипломат.
По его словам, Москва чувствует интерес Вашингтона к достижению договоренности, но Рябков не видит возможности выйти на базовое понимание на тех условиях, которые выдвигают США.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 22:56
В Кремле прокомментировали ситуацию с продлением ДСНВ
"Все специалисты, люди, кто интересуется этой темой профессионально, уже отметили для себя, что готовность российской стороны договориться сформулирована таким образом, что условием этого является недопустимость каких-либо дополнительных довесков, дополнительных увязок, дополнительных обязательств сверх того, о чем сказано в нашей позиции", — пояснил он.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Владимир Путин предложил продлить договор на год без всяких условий. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению по ядерному оружию.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 18:57
Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны
 
РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
23:46В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"
23:43МИД пригрозил США повышением "цены за проезд" в случае непродления ДСНВ
Лента новостейМолния