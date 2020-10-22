https://ria.ru/20201022/dsnv-1581103727.html
МИД призвал Вашингтон сделать ответные шаги в ситуации с ДСНВ
Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки США в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:11
2020-10-22T23:11
2020-10-22T23:49
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью "<a href="https://www.kommersant.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсанту</a>" замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он напомнил, что в начале августа президент "объявил о готовности продлить договор на год", а также 20 октября высказался на "тему заморозки боезарядов".По его словам, Москва чувствует интерес Вашингтона к достижению договоренности, но Рябков не видит возможности выйти на базовое понимание на тех условиях, которые выдвигают США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Владимир Путин предложил продлить договор на год без всяких условий. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению по ядерному оружию.
https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581102824.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Россия проявила гибкость и уже дважды пошла на уступки США
в вопросе продлений ДСНВ, теперь очередь Вашингтона делать ответные шаги, заявил в интервью "Коммерсанту
" замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Он напомнил, что в начале августа президент "объявил о готовности продлить договор на год", а также 20 октября высказался на "тему заморозки боезарядов".
"Теперь очередь США делать встречные шаги, в том числе, принять — и мы на этом настаиваем — наше требование о возможности достичь такой договоренности без каких-либо дополнительных увязок и довесков, без каких-либо отягощающих элементов, которые все это могут завести в тупик", — добавил дипломат.
По его словам, Москва чувствует интерес Вашингтона к достижению договоренности, но Рябков не видит возможности выйти на базовое понимание на тех условиях, которые выдвигают США.
"Все специалисты, люди, кто интересуется этой темой профессионально, уже отметили для себя, что готовность российской стороны договориться сформулирована таким образом, что условием этого является недопустимость каких-либо дополнительных довесков, дополнительных увязок, дополнительных обязательств сверх того, о чем сказано в нашей позиции", — пояснил он.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Владимир Путин предложил продлить договор на год без всяких условий. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению по ядерному оружию.