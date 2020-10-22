Онлайн-конференция о мероприятиях ко Дню народного единства
29 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную основным мероприятиям в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.
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Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир ГРИГОРЬЕВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;
- владелец группы компаний "Регион" Сергей СУДАРИКОВ.
В этом году большинство мероприятий проходит в онлайн-формате в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Традиционная всероссийская акция "Ночь искусств", которую организует Министерство культуры РФ, пройдет уже в восьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в онлайн-формате. Зрителей ждут лекции об искусстве, показы концертов, спектакли, виртуальные экскурсии по музейным экспозициям.
Другим не менее значимым всероссийским событием станет проведение Большого этнографического диктанта, организуемого Федеральным агентством по делам национальностей. Участники смогут не только проверить свою грамотность, но и узнать об этническом многообразии России. В этом году мероприятие также планируется преимущественно в онлайн формате, но организаторы рассчитывают и на проведение нескольких офлайн-мероприятий, там, где позволяет эпидемиологическая обстановка.
Продолжением темы этнического разнообразия России станет презентация фотовыставки "Россия. Полёт через века". Организаторы: группа компаний "Регион" и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, мероприятие проводится при поддержке ПАО "Московский Кредитный Банк". Выставка одновременно пройдет в выставочных залах крупнейших аэропортов, музеев и библиотек 85 регионов и предложит зрителям совершить увлекательное фотопутешествие по всей России. Посетители смогут увидеть завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье и хребты величественных Кавказских гор в объективе лучших фотографов страны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир ГРИГОРЬЕВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;
- владелец группы компаний "Регион" Сергей СУДАРИКОВ.
В этом году большинство мероприятий проходит в онлайн-формате в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Традиционная всероссийская акция "Ночь искусств", которую организует Министерство культуры РФ, пройдет уже в восьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в онлайн-формате. Зрителей ждут лекции об искусстве, показы концертов, спектакли, виртуальные экскурсии по музейным экспозициям.
Другим не менее значимым всероссийским событием станет проведение Большого этнографического диктанта, организуемого Федеральным агентством по делам национальностей. Участники смогут не только проверить свою грамотность, но и узнать об этническом многообразии России. В этом году мероприятие также планируется преимущественно в онлайн формате, но организаторы рассчитывают и на проведение нескольких офлайн-мероприятий, там, где позволяет эпидемиологическая обстановка.
Продолжением темы этнического разнообразия России станет презентация фотовыставки "Россия. Полёт через века". Организаторы: группа компаний "Регион" и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, мероприятие проводится при поддержке ПАО "Московский Кредитный Банк". Выставка одновременно пройдет в выставочных залах крупнейших аэропортов, музеев и библиотек 85 регионов и предложит зрителям совершить увлекательное фотопутешествие по всей России. Посетители смогут увидеть завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье и хребты величественных Кавказских гор в объективе лучших фотографов страны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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