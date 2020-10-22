https://ria.ru/20201022/den-narodnogo-edinstva-1580973357.html

Онлайн-конференция о мероприятиях ко Дню народного единства

29 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную основным мероприятиям в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

2020-10-22T12:29

2020-10-22T12:29

2020-10-22T12:29

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952949455.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;<br>- руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ;<br>- заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир ГРИГОРЬЕВ;<br>- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;<br>- владелец группы компаний "Регион" Сергей СУДАРИКОВ.<br><br>В этом году большинство мероприятий проходит в онлайн-формате в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Традиционная всероссийская акция "Ночь искусств", которую организует Министерство культуры РФ, пройдет уже в восьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в онлайн-формате. Зрителей ждут лекции об искусстве, показы концертов, спектакли, виртуальные экскурсии по музейным экспозициям.<br>Другим не менее значимым всероссийским событием станет проведение Большого этнографического диктанта, организуемого Федеральным агентством по делам национальностей. Участники смогут не только проверить свою грамотность, но и узнать об этническом многообразии России. В этом году мероприятие также планируется преимущественно в онлайн формате, но организаторы рассчитывают и на проведение нескольких офлайн-мероприятий, там, где позволяет эпидемиологическая обстановка.<br>Продолжением темы этнического разнообразия России станет презентация фотовыставки "Россия. Полёт через века". Организаторы: группа компаний "Регион" и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, мероприятие проводится при поддержке ПАО "Московский Кредитный Банк". Выставка одновременно пройдет в выставочных залах крупнейших аэропортов, музеев и библиотек 85 регионов и предложит зрителям совершить увлекательное фотопутешествие по всей России. Посетители смогут увидеть завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье и хребты величественных Кавказских гор в объективе лучших фотографов страны.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы