https://ria.ru/20201022/beton-1581043788.html

Замуровавшая сына в бетон астраханка предстанет перед судом

Жительница Астрахани, обвиняемая в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:25

2020-10-22T17:25

2020-10-22T17:25

убийство мальчика в астраханской области

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Жительница Астрахани, обвиняемая в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина перевезла тело в дом своего старшего сына в Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном. Она пыталась запутать следствие, сообщая, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело 19 июня. Мать ребенка арестована, вину признала. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка – Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России", предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.

https://ria.ru/20201013/shkaf-1579513760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство мальчика в астраханской области, происшествия