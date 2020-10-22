https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581107418.html
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:51
2020-10-22T23:51
2020-10-23T00:00
протесты в белоруссии
россия
евросоюз
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место и частично имеют место до сих пор", - заявил Песков в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.Как напомнил представитель Кремля, президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> с самого начала этих событий сказал, что сами белорусы должны решить свои проблемы. Он также приветствовал решение президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> пойти на конституционную реформу. "Сегодня президент подтвердил, что этот процесс запущен", - упомянул пресс-секретарь Путина."Вы сказали, что пытаются играть в этом процессе целый ряд стран - имеются в виду европейские страны в первую очередь. Но, послушайте, они же реально вряд ли могут сыграть какую-то конструктивную роль. Вы не можете выстраивать диалог со страной, если вы признаете нелегитимным её лидера; вы не можете конструктивно общаться со страной, если вы объявили санкции не только против страны, но и против членов высшего руководства", - полагает он.По словам Пескова, "сначала европейские страны сами лишили себя этой возможности и теперь, как они собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить".
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581092884.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире