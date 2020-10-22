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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581107418.html
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:51
2020-10-23T00:00
протесты в белоруссии
россия
евросоюз
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место и частично имеют место до сих пор", - заявил Песков в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.Как напомнил представитель Кремля, президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> с самого начала этих событий сказал, что сами белорусы должны решить свои проблемы. Он также приветствовал решение президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> пойти на конституционную реформу. "Сегодня президент подтвердил, что этот процесс запущен", - упомянул пресс-секретарь Путина."Вы сказали, что пытаются играть в этом процессе целый ряд стран - имеются в виду европейские страны в первую очередь. Но, послушайте, они же реально вряд ли могут сыграть какую-то конструктивную роль. Вы не можете выстраивать диалог со страной, если вы признаете нелегитимным её лидера; вы не можете конструктивно общаться со страной, если вы объявили санкции не только против страны, но и против членов высшего руководства", - полагает он.По словам Пескова, "сначала европейские страны сами лишили себя этой возможности и теперь, как они собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить".
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581092884.html
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
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россия, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии

23:51 22.10.2020 (обновлено: 00:00 23.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место и частично имеют место до сих пор", - заявил Песков в эфире Первого канала.
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Как напомнил представитель Кремля, президент России Владимир Путин с самого начала этих событий сказал, что сами белорусы должны решить свои проблемы. Он также приветствовал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко пойти на конституционную реформу. "Сегодня президент подтвердил, что этот процесс запущен", - упомянул пресс-секретарь Путина.
"Вы сказали, что пытаются играть в этом процессе целый ряд стран - имеются в виду европейские страны в первую очередь. Но, послушайте, они же реально вряд ли могут сыграть какую-то конструктивную роль. Вы не можете выстраивать диалог со страной, если вы признаете нелегитимным её лидера; вы не можете конструктивно общаться со страной, если вы объявили санкции не только против страны, но и против членов высшего руководства", - полагает он.
По словам Пескова, "сначала европейские страны сами лишили себя этой возможности и теперь, как они собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить".
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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