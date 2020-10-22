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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581074210.html
Путин призвал не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
Россия не вмешивалась в дела Белоруссии и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:21
2020-10-22T19:40
протесты в белоруссии
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия не вмешивалась в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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владимир путин, белоруссия, в мире

Путин призвал не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

19:21 22.10.2020 (обновлено: 19:40 22.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкции протеста оппозиции в Минске
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия не вмешивалась в дела Белоруссии и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В Белоруссии... мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание - на то, что, как вы заметили, Россия не вмешивалась в то, что там происходило, не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу", - сказал он.

Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Протесты в БелоруссииВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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