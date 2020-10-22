https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581074210.html
Путин призвал не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
Россия не вмешивалась в дела Белоруссии и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:21
2020-10-22T19:21
2020-10-22T19:40
протесты в белоруссии
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия не вмешивалась в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белоруссия, в мире