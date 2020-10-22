Путин призвал не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

"В Белоруссии... мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание - на то, что, как вы заметили, Россия не вмешивалась в то, что там происходило, не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу", - сказал он.