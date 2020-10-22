https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580978701.html

Лукашенко и оппозиция договорились по вопросу конституции, заявил эксперт

Присутствовавший на встрече в СИЗО КГБ представителей оппозиции с белорусским лидером Александром Лукашенко политолог Юрий Воскресенский заявил, что белорусские РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:54

2020-10-22T12:54

2020-10-22T13:18

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Присутствовавший на встрече в СИЗО КГБ представителей оппозиции с белорусским лидером <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> политолог Юрий Воскресенский заявил, что белорусские власти и оппозиция согласились с тем, что изменения в основной закон страны должны приниматься или отвергаться на референдуме, а до этого – пройти обсуждение на Всебелорусском собрании.По его словам, на прошедшей встрече глава государства дал четко понять, что "даже наши уважаемые депутаты не могут принимать такой документ единолично". "И мы с ним согласились", - подтвердил Воскресенский.Говоря о будущем обсуждении поправок в конституцию на Всебелорусском собрании, он подчеркнул, что это должен быть "не декоративный или марионеточный", а "действительно народный" форум". Воскресенский также отметил, что речь идет именно об обсуждении, и наделять Всебелорусское собрание полномочиями принимать или отвергать поправки в конституцию никто не намерен.Политолог полагает, что подготовка обновленной конституции республики может занять около полугода, а референдум, вероятно, состоится весной.Вместе с тем, по его мнению, концептуальные пять-семь блоков поправок "надо как можно быстрее, условно говоря, в ноябре озвучить, чтобы успокоить общество и чтобы общество поняло, что никто не собирается "забалтывать" этот процесс и все веяния времени будут имплементированы в конституцию".Политолог подчеркнул, что сейчас на первый план выходит роль местных органов власти, которым нужно как можно быстрее организовать локальные "круглые столы" с участием реальных лидеров мнений, в том числе с альтернативным мнением, и выработать общую позицию.Второго октября Палата представителей объявила до 25 октября сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции. В среду нижняя палата белорусского парламента приняла решение продлить прием и анализ предложений по внесению изменений в основной закон республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/lukashenko-1580663597.html

https://ria.ru/20201009/konstitutsiya-1579047061.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире