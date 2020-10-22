https://ria.ru/20201022/ateisty-1581058123.html

Атеисты тоже нуждаются в защите религиозхных прав, заявил епископ

Атеисты могут войти в состав Российской ассоциации религиозной свободы, потому что они тоже нуждаются в защите, заявил в четверг начальствующий епископ... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:14

2020-10-22T18:14

2020-10-22T18:14

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

сергей ряховский

саудовская аравия

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Атеисты могут войти в состав Российской ассоциации религиозной свободы, потому что они тоже нуждаются в защите, заявил в четверг начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский."Считаю, что атеизм тоже религия. Приглашаю атеистов войти в Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы. Мне кажется, они тоже нуждаются в сегодня в защите. Они религиозные люди, верят в то, что бога нет", - сказал Ряховский.Он отметил, что в мире есть репрессии в отношении тех, кто заявляет, что не верит в бога, например, в Саудовской Аравии – "там их называют богохульниками". А в некоторых странах, по его словам, богохульниками называют верующих - представителей религиозных меньшинств, в их отношении практикуют репрессии.Презентация доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" проходит в четверг в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ, а также докладов правозащитных организаций. за период с августа 2019 года по май 2020 года на тему религиозной свободы, Также в докладе приведен сделанный на основе публикаций в СМИ анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России.

https://ria.ru/20201022/diskriminatsiya-1580991648.html

саудовская аравия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, сергей ряховский, саудовская аравия