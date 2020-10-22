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https://ria.ru/20201022/amnistiya-1581013507.html
Госдума одобрила продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:18
2020-10-22T16:31
андрей шевченко
павел крашенинников
андрей турчак
россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет.Авторами документа стали сенаторы <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>, <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Олег Мельниченко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_SHevchenko0/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Шевченко</a>, а также депутат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года — уже 14 лет. За это время она позволила в упрощенном порядке оформить права на более чем 13 объектов — дачи, земельные участки, садовые и жилые дома, бани, гаражи и т. д. Однако некоторые положения амнистии истекают 1 марта следующего года.В частности, речь идет о порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых участках. После завершения амнистии владельцы участков должны будут руководствоваться уведомительным порядком, вступившим в силу в августе 2018-го: сообщать властями о начале и завершении строительства и ждать согласований.Законопроект продлевает это положение на пять лет — до 1 марта 2026-го. Оформить права на дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, можно на основании техплана и декларации, составленной владельцем объекта. Все необходимые документы он сможет подать самостоятельно. При этом строения должны соответствовать параметрам, определенным в Градостроительном кодексе.Кроме того, законопроект продлевает на пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, если оно началось до введения уведомительного порядка, то есть до 4 августа 2018 года.
https://realty.ria.ru/20190725/1556867179.html
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Новости
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андрей шевченко, павел крашенинников, андрей турчак, россия, госдума рф, общество

Госдума одобрила продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года

15:18 22.10.2020 (обновлено: 16:31 22.10.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет.
Авторами документа стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.
Дачи - РИА Новости, 1920, 25.07.2019
25 июля 2019, 13:24
Зачем и кому все еще нужна "дачная амнистия"?
Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года — уже 14 лет. За это время она позволила в упрощенном порядке оформить права на более чем 13 объектов — дачи, земельные участки, садовые и жилые дома, бани, гаражи и т. д. Однако некоторые положения амнистии истекают 1 марта следующего года.
В частности, речь идет о порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых участках. После завершения амнистии владельцы участков должны будут руководствоваться уведомительным порядком, вступившим в силу в августе 2018-го: сообщать властями о начале и завершении строительства и ждать согласований.
Законопроект продлевает это положение на пять лет — до 1 марта 2026-го. Оформить права на дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, можно на основании техплана и декларации, составленной владельцем объекта. Все необходимые документы он сможет подать самостоятельно. При этом строения должны соответствовать параметрам, определенным в Градостроительном кодексе.
Кроме того, законопроект продлевает на пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, если оно началось до введения уведомительного порядка, то есть до 4 августа 2018 года.
Посетители в отделении пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
13:06
Госдума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии
 
Андрей ШевченкоПавел КрашенинниковАндрей ТурчакРоссияГосдума РФОбщество
 
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