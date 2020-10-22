https://ria.ru/20201022/amnistiya-1581013507.html

Госдума одобрила продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:18

2020-10-22T15:18

2020-10-22T16:31

андрей шевченко

павел крашенинников

андрей турчак

россия

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет.Авторами документа стали сенаторы <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>, <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Олег Мельниченко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_SHevchenko0/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Шевченко</a>, а также депутат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года — уже 14 лет. За это время она позволила в упрощенном порядке оформить права на более чем 13 объектов — дачи, земельные участки, садовые и жилые дома, бани, гаражи и т. д. Однако некоторые положения амнистии истекают 1 марта следующего года.В частности, речь идет о порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых участках. После завершения амнистии владельцы участков должны будут руководствоваться уведомительным порядком, вступившим в силу в августе 2018-го: сообщать властями о начале и завершении строительства и ждать согласований.Законопроект продлевает это положение на пять лет — до 1 марта 2026-го. Оформить права на дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, можно на основании техплана и декларации, составленной владельцем объекта. Все необходимые документы он сможет подать самостоятельно. При этом строения должны соответствовать параметрам, определенным в Градостроительном кодексе.Кроме того, законопроект продлевает на пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, если оно началось до введения уведомительного порядка, то есть до 4 августа 2018 года.

https://realty.ria.ru/20190725/1556867179.html

https://ria.ru/20201022/pensii-1580981822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей шевченко, павел крашенинников, андрей турчак, россия, госдума рф, общество