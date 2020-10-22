https://ria.ru/20201022/airpods-1580983173.html

Стало известно, какими будут наушники Apple AirPods Pro 2

Новое поколение популярных TWS-наушников от Apple выйдет не раньше второй половины 2021 года. Первые подробности о будущем гаджете сообщает TechRadar. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:11

2020-10-22T13:11

2020-10-22T13:11

риа наука

apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Новое поколение популярных TWS-наушников от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> выйдет не раньше второй половины 2021 года. Первые подробности о будущем гаджете <u><a href="https://www.techradar.com/in/news/apple-airpods-pro-2-price-leak-reveals-bad-news-for-true-wireless-earbuds-fans" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> TechRadar.AirPods Pro второго поколения не будут кардинально отличаться от актуальной модели. Так, в Apple улучшат технологию активного шумоподавления, которая стала главной особенностью этой TWS-гарнитуры. Возможно, возрастет автономность гаджета.Инсайдеры считают, что в наушниках появятся некие датчики внешней освещенности. Подобные сенсоры используются для биометрических измерений — контроль за пульсом и уровнем насыщения кислородом крови пользователя. Новые AirPods Pro запланированы Apple на конец 2021 года. Наушникам обещана стоимость в 249 долларов (около 19 000 рублей по текущему курсу). Впрочем, даже первое поколение сейчас в России оценивается в 24 990 рублей, серьезно подорожав после очередной корректировки цен на продукцию Apple.

https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, гаджеты, технологии