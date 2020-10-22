https://ria.ru/20201022/abiturienty-1580859820.html

Из-за парты во взрослую жизнь: абитуриентам помогут выбрать профессию

Выпускникам школ часто бывает непросто понять, кем они хотят стать во взрослой жизни. На Сахалине решили помочь старшеклассникам, основав школу будущего... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T12:25

сахалинская область

хорошие новости

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Выпускникам школ часто бывает непросто понять, кем они хотят стать во взрослой жизни. На Сахалине решили помочь старшеклассникам, основав школу будущего студента. Здесь не только подскажут абитуриенту, в какое учебное заведение нести документы, но и напомнят родителям, как вести себя с детьми.Участниками проекта, учрежденного Сахалинским госуниверситетом и региональным Министерством образования, стали более 150 школьников из Холмска, Корсакова, Невельска и Южно-Сахалинска.Образовательная программа предусматривает мастер-классы от индустриальных партнеров университета, тренинги, интерактивные занятия, научно-популярные лекции от ведущих преподавателей вуза, экскурсии в научные лаборатории и центры. Также старшеклассники смогут принять участие в олимпиаде СахГУ и получить дополнительные конкурсные баллы при поступлении в главный вуз острова."Пока другие школьники будут только готовиться к ЕГЭ, вы уже окунетесь в студенческую жизнь. В островном регионе начинается реализация прорывных проектов в сфере альтернативной энергетики, климата, экономики Мирового океана. И для них нужны молодые и перспективные кадры", – приводит пресс-служба слова заместителя министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгения Гетца.В школе не обошли вниманием и родителей. Для них здесь открыт "Лекториум", где мамы и папы смогут пройти занятия по психологии общения с детьми разного возраста. Помогут им в этом преподаватели института психологии и педагогики СахГУ. Также родителей и школьников ждут встречи с представителями приемной комиссии и директорами институтов и колледжей вуза.Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате, поэтому к ним на YouTube-канале университета смогут подключиться будущие студенты. По окончании школы всех участников ждет выпускной вечер и вручение сертификатов.

https://na.ria.ru/20201021/minprosvescheniya-1580814293.html

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, хорошие новости