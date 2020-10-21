https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580900020.html
Полиция выполнила одно из требований захватчика банка в Грузии
Правоохранительные органы вывезли бронетехнику с территории, прилегающей к банку Грузии в Зугдиди, где проходит спецоперация по освобождению заложников,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:21
2020-10-21T20:21
2020-10-21T20:49
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы вывезли бронетехнику с территории, прилегающей к банку <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, где проходит спецоперация по освобождению заложников, сообщает телекомпания "<a href="https://www.iptv.ge/en/tv/tvpirveli/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пирвели</a>" с места событий.Вооруженный захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требует 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находятся 19 человек. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов. Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать из здания через пожарную лестницу и крышу, некоторых освободил сам преступник, среди них пожилые и беременная женщина."Бронетехника покинула прилегающую к банку территорию. Так же погашено уличное освещение. Спецоперация продолжается", - сообщает журналист телекомпании.Вывез бронетехники и подразделений спецназа было одним из требований захватчика, отмечает "Пирвели".
https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, грузия, в мире