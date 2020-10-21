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Росприроднадзор оценил степень загрязнения в реке Колва
Данные первых проб на месте нефтеразлива на реке Колве, загрязненной после утечки нефти в Ненецком автономном округе (НАО) на месторождении компании "Лукойл",... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:29
2020-10-21T17:29
республика коми
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
усинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Данные первых проб на месте нефтеразлива на реке Колве, загрязненной после утечки нефти в Ненецком автономном округе (НАО) на месторождении компании "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>", говорят о наличии повышенного загрязнения, но не в тысячи раз, сообщила журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> Светлана Радионова.Ранее сообщалось, что после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колве образовалась радужная пленка. Как сообщало управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Коми, чтобы избежать распространения нефтесодержащей жидкости были установлены несколько рубежей боновых заграждений на территории Ненецкого округа и Коми. После разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело. Власти Ненецкого округа ввели режим ЧС на той территории, где произошла авария, аналогичный режим введен в <a href="http://ria.ru/location_Usinsk/" target="_blank" data-auto="true">Усинске</a> в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a>."У нас уже есть первые пробы. …Мы видим превышения, они не тысячные, но они имеют место быть. Компания перестраховалась, поставила пятый и шестой рубеж (боновых заграждений - ред.). Они функцию свою не выполняют, потому что там нечему еще (разлив не дошел до этих ограждений - ред.). Мы берем пробы на земельном участке здесь, мы берем около каждого бона: за боном и до бона, чтобы понять, насколько он эффективен. Плюс мы имеем здесь с вами другую фракцию, и она могла осесть на дно, поэтому мы возьмем здесь донные отложения около каждого бона", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank">Радионова</a>.
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html
республика коми
усинск
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика коми, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), усинск, происшествия

Росприроднадзор оценил степень загрязнения в реке Колва

17:29 21.10.2020
 
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаРека Колва
Река Колва - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Данные первых проб на месте нефтеразлива на реке Колве, загрязненной после утечки нефти в Ненецком автономном округе (НАО) на месторождении компании "Лукойл", говорят о наличии повышенного загрязнения, но не в тысячи раз, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Ранее сообщалось, что после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колве образовалась радужная пленка. Как сообщало управление МЧС по Коми, чтобы избежать распространения нефтесодержащей жидкости были установлены несколько рубежей боновых заграждений на территории Ненецкого округа и Коми. После разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело. Власти Ненецкого округа ввели режим ЧС на той территории, где произошла авария, аналогичный режим введен в Усинске в Коми.
"У нас уже есть первые пробы. …Мы видим превышения, они не тысячные, но они имеют место быть. Компания перестраховалась, поставила пятый и шестой рубеж (боновых заграждений - ред.). Они функцию свою не выполняют, потому что там нечему еще (разлив не дошел до этих ограждений - ред.). Мы берем пробы на земельном участке здесь, мы берем около каждого бона: за боном и до бона, чтобы понять, насколько он эффективен. Плюс мы имеем здесь с вами другую фракцию, и она могла осесть на дно, поэтому мы возьмем здесь донные отложения около каждого бона", - сказала Радионова.
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Республика КомиСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)УсинскПроисшествия
 
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