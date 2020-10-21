https://ria.ru/20201021/vaktsinoprofilaktika-1580839972.html

Онлайн-конференция, посвященная вопросам иммуно- и вакцинопрофилактики

23 октября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет cпециальную секцию Национальный ассамблеи "Защищенное поколение", посвященную вопросам иммуно- и вакцинопрофилактики.

2020-10-21T15:29

2020-10-21T15:29

2020-10-21T15:29

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1580839972.jpg?1603283344

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201023/952948201.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong>В онлайн-конференции примут участие ведущие российские педиатры, инфекционисты, иммунологи- аллергологи, эпидемиологи, акушеры-гинекологи и представители органов управления здравоохранением.<br>В целях улучшения охраны здоровья детей и выполнения задач, поставленных в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", в ходе мероприятия будут обсуждаться способы оптимизации программ вакцинации против ветряной оспы, пневмококковой, менингококковой, ротавирусной инфекций, кори, краснухи, паротита, и других инфекций, угрожающих здоровью детей. В рамках форума пройдет расширенное заседание Экспертного совета Союза экспертов в сфере иммунопрофилактики по выработке плана мероприятий в целях реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.<br><br>Онлайн-трансляция будет доступна <strong><a href="http://ormiz.ru/spr/videotransliatsiya" target="_blank">на сайте.</a><br><br><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы