Онлайн-конференция, посвященная вопросам иммуно- и вакцинопрофилактики
23 октября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет cпециальную секцию Национальный ассамблеи "Защищенное поколение", посвященную вопросам иммуно- и вакцинопрофилактики.
В онлайн-конференции примут участие ведущие российские педиатры, инфекционисты, иммунологи- аллергологи, эпидемиологи, акушеры-гинекологи и представители органов управления здравоохранением.
В целях улучшения охраны здоровья детей и выполнения задач, поставленных в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", в ходе мероприятия будут обсуждаться способы оптимизации программ вакцинации против ветряной оспы, пневмококковой, менингококковой, ротавирусной инфекций, кори, краснухи, паротита, и других инфекций, угрожающих здоровью детей. В рамках форума пройдет расширенное заседание Экспертного совета Союза экспертов в сфере иммунопрофилактики по выработке плана мероприятий в целях реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В целях улучшения охраны здоровья детей и выполнения задач, поставленных в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", в ходе мероприятия будут обсуждаться способы оптимизации программ вакцинации против ветряной оспы, пневмококковой, менингококковой, ротавирусной инфекций, кори, краснухи, паротита, и других инфекций, угрожающих здоровью детей. В рамках форума пройдет расширенное заседание Экспертного совета Союза экспертов в сфере иммунопрофилактики по выработке плана мероприятий в целях реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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