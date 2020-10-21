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https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580832404.html
В РФПИ сравнили нападки на российскую вакцину от COVID с борьбой животных
Геополитическое противостояние вокруг вакцины от коронавируса и попытки подорвать доверие к российской вакцине напоминают борьбу животных у водопоя, которые... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:03
2020-10-21T15:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
международный дискуссионный клуб "валдай"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Геополитическое противостояние вокруг вакцины от коронавируса и попытки подорвать доверие к российской вакцине напоминают борьбу животных у водопоя, которые атакуют друг друга, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Он напомнил, что как только РФПИ вышел на рынки с тестами для определения коронавируса, "сразу получил очень много атак". "И я удивился, потому что мы присутствуем в логистике, в интернете, в энергетике и так далее. Никогда не было так много атак, и я понял, что в фармацевтике люди не любят новых игроков. Когда ты выходишь с чем-то новым, существующие игроки различными способами пытаются тебя задавить, удушить, не дать", - объяснил он.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава РФ, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество

В РФПИ сравнили нападки на российскую вакцину от COVID с борьбой животных

15:03 21.10.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Геополитическое противостояние вокруг вакцины от коронавируса и попытки подорвать доверие к российской вакцине напоминают борьбу животных у водопоя, которые атакуют друг друга, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Я думаю, для участников очень интересен пример вакцинной битвы как вообще пример геополитического противостояния. Потому что оно стало действительно токсичным, мы надеялись бы, что не будет такого противостояния, и вот оно происходит", - отметил Дмитриев.
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"И я хотел раньше приводить аналогию, что животные на водопое - они не атакуют друг друга, я смотрел много диснеевских мультиков, и там они не атакуют друг друга. Но я проверил, на самом деле животные на водопое атакуют друг друга. И что происходит сейчас - это люди с эпидемией коронавируса геополитически пытаются атаковать в том числе российскую вакцину, пытаются подорвать к ней доверие, причем различными способами", - продолжил глава РФПИ.
Он напомнил, что как только РФПИ вышел на рынки с тестами для определения коронавируса, "сразу получил очень много атак". "И я удивился, потому что мы присутствуем в логистике, в интернете, в энергетике и так далее. Никогда не было так много атак, и я понял, что в фармацевтике люди не любят новых игроков. Когда ты выходишь с чем-то новым, существующие игроки различными способами пытаются тебя задавить, удушить, не дать", - объяснил он.
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"Мы потом увидели то же самое с нашим препаратом ("Авифавир" - ред.): мы изобрели препарат, который спасает жизни, мы получили 500 негативных заказных статей, пытающихся уничтожить этот препарат. И после того, как Япония подтвердила, что он эффективен, никто не извинился, никто не сказал: "Вы знаете, мы вас атаковали, что Япония не зарегистрировала, а сейчас Япония подтвердила, простите, пожалуйста", - посетовал Дмитриев.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава РФ, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Международный дискуссионный клуб "Валдай"Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
 
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