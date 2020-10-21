https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580832404.html

В РФПИ сравнили нападки на российскую вакцину от COVID с борьбой животных

Геополитическое противостояние вокруг вакцины от коронавируса и попытки подорвать доверие к российской вакцине напоминают борьбу животных у водопоя, которые... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:03

2020-10-21T15:03

2020-10-21T15:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

международный дискуссионный клуб "валдай"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Геополитическое противостояние вокруг вакцины от коронавируса и попытки подорвать доверие к российской вакцине напоминают борьбу животных у водопоя, которые атакуют друг друга, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Он напомнил, что как только РФПИ вышел на рынки с тестами для определения коронавируса, "сразу получил очень много атак". "И я удивился, потому что мы присутствуем в логистике, в интернете, в энергетике и так далее. Никогда не было так много атак, и я понял, что в фармацевтике люди не любят новых игроков. Когда ты выходишь с чем-то новым, существующие игроки различными способами пытаются тебя задавить, удушить, не дать", - объяснил он.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава РФ, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580826107.html

https://ria.ru/20201021/maksyutov-1580827451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество