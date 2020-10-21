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Растет количество резидентов ТОСЭР в Курганской области
Более 200 миллионов рублей планирует инвестировать компания "АгриКо Полезное Молоко" в развитие производства на территории Курганской области, компания станет... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:29
2020-10-21T17:29
курганская область
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<strong>КУРГАН, 21 окт - РИА Новости</strong>. Более 200 миллионов рублей планирует инвестировать компания "АгриКо Полезное Молоко" в развитие производства на территории <a href="https://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast" target="_blank">Курганской области</a>, компания станет третьим резидентом территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) "Катайск", сообщает пресс-служба правительства Курганской области."Компания "АгриКо Полезное Молоко" подало необходимый пакет документов для регистрации в качестве резидента на территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) "Катайск". Это третий резидент ТОСЭР в Катайске и 11 на территории Курганской области. Благодаря новому проекту компания планирует открыть более 40 новых рабочих мест, инвестиции превысят сумму в 243 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.Сегодня продукция компании хорошо известна местным потребителям, а сырье востребовано на рынке производителями детского питания, кондитерскими цехами и фармацевтическими фабриками."Появление новых резидентов ТОСЭР показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Для бизнеса немаловажно получить максимум преференций: налоговые льготы, низкие страховые взносы, возможность пользования займами фонда моногородов и другие преимущества, а Курганская область получает новые производства и, соответственно, новые рабочие места и поступления в бюджет", - цитирует пресс-служба слова директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева.
https://ria.ru/20200918/moloko-1577427409.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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курганская область

Растет количество резидентов ТОСЭР в Курганской области

17:29 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КУРГАН, 21 окт - РИА Новости. Более 200 миллионов рублей планирует инвестировать компания "АгриКо Полезное Молоко" в развитие производства на территории Курганской области, компания станет третьим резидентом территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) "Катайск", сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
"Компания "АгриКо Полезное Молоко" подало необходимый пакет документов для регистрации в качестве резидента на территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) "Катайск". Это третий резидент ТОСЭР в Катайске и 11 на территории Курганской области. Благодаря новому проекту компания планирует открыть более 40 новых рабочих мест, инвестиции превысят сумму в 243 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
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В Курганской области нарастят производство молока
Сегодня продукция компании хорошо известна местным потребителям, а сырье востребовано на рынке производителями детского питания, кондитерскими цехами и фармацевтическими фабриками.
"Появление новых резидентов ТОСЭР показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Для бизнеса немаловажно получить максимум преференций: налоговые льготы, низкие страховые взносы, возможность пользования займами фонда моногородов и другие преимущества, а Курганская область получает новые производства и, соответственно, новые рабочие места и поступления в бюджет", - цитирует пресс-служба слова директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева.
 
Курганская область
 
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