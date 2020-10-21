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МГИМО и Азиатско-Тихоокеанский банк заключили соглашение о сотрудничестве
МГИМО и Азиатско-Тихоокеанский банк заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:25
2020-10-21T16:15
россия
мгимо
азиатско-тихоокеанский банк
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj" target="_blank">МГИМО</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Aziatsko_Tikhookeanskijj_Bank" target="_blank">Азиатско-Тихоокеанский банк</a> заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко и председатель правления АТБ Сергей Аврамов, говорится в сообщении университета.В частности, предполагается создание системы партнерских отношений, направленных на развитие учебной, научно-исследовательской и профессионально-ориентированной деятельности по таким направлениям подготовки, как "Юриспруденция" и "Экономика".Кроме этого, МГИМО и АТБ будут проводить совместную работу в области профессиональной подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации для банковской и финансовой отрасли. Студенты МГИМО получат возможность проходить практику и стажироваться в подразделениях Банка по профильным направлениям в различных регионах Сибири и Дальнего Востока."Соглашение, которое мы сегодня подписали с МГИМО, предполагает разностороннее и плодотворное сотрудничество. Специалисты АТБ с радостью поделятся своими знаниями и опытом со студентами института. АТБ и МГИМО смогут принимать участие в разработке новых совместных образовательных программ, проводить научные всероссийские и международные конференции, дни открытых дверей и многое другое. Для нас МГИМО - это мощная кузница кадров и поэтому особенно приятно, что мы стали частью такой большой и сильной системы образования", - приводится в сообщении комментарий Аврамова.<strong>Азиатско-Тихоокеанский банк</strong> - мультирегиональный банк, и реализация соглашения позволит студентам МГИМО, специализирующимся на финансово-экономической тематике, получить доступ к наработанной профессиональной базе АТБ, а также в период обучения познакомиться в теории и на практике со спецификой выбранной профессии.<strong>МГИМО</strong> - один из ведущих российских вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология, менеджмент, торговое дело, экология и природопользование, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, лингвистика, педагогическое образование, психология, управление персоналом, бизнес-информатика.
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россия, мгимо, азиатско-тихоокеанский банк, образование - общество

МГИМО и Азиатско-Тихоокеанский банк заключили соглашение о сотрудничестве

15:25 21.10.2020 (обновлено: 16:15 21.10.2020)
 
© Фото : предоставлено МГИМОМГИМО и Азиатско-Тихоокеанский банк заключили соглашение о сотрудничестве
МГИМО и Азиатско-Тихоокеанский банк заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : предоставлено МГИМО
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. МГИМО и Азиатско-Тихоокеанский банк заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко и председатель правления АТБ Сергей Аврамов, говорится в сообщении университета.
В частности, предполагается создание системы партнерских отношений, направленных на развитие учебной, научно-исследовательской и профессионально-ориентированной деятельности по таким направлениям подготовки, как "Юриспруденция" и "Экономика".
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Кроме этого, МГИМО и АТБ будут проводить совместную работу в области профессиональной подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации для банковской и финансовой отрасли. Студенты МГИМО получат возможность проходить практику и стажироваться в подразделениях Банка по профильным направлениям в различных регионах Сибири и Дальнего Востока.
"Соглашение, которое мы сегодня подписали с МГИМО, предполагает разностороннее и плодотворное сотрудничество. Специалисты АТБ с радостью поделятся своими знаниями и опытом со студентами института. АТБ и МГИМО смогут принимать участие в разработке новых совместных образовательных программ, проводить научные всероссийские и международные конференции, дни открытых дверей и многое другое. Для нас МГИМО - это мощная кузница кадров и поэтому особенно приятно, что мы стали частью такой большой и сильной системы образования", - приводится в сообщении комментарий Аврамова.
Азиатско-Тихоокеанский банк - мультирегиональный банк, и реализация соглашения позволит студентам МГИМО, специализирующимся на финансово-экономической тематике, получить доступ к наработанной профессиональной базе АТБ, а также в период обучения познакомиться в теории и на практике со спецификой выбранной профессии.
МГИМО - один из ведущих российских вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология, менеджмент, торговое дело, экология и природопользование, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, лингвистика, педагогическое образование, психология, управление персоналом, бизнес-информатика.
 
РоссияМГИМОАзиатско-Тихоокеанский БанкОбразование - Общество
 
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