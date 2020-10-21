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https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580721579.html
Людям старшего возраста рассказали, как провести самоизоляцию с пользой
Провести время дома с интересом и пользой и найти новые хобби людям старшего поколения поможет портал с актуальными онлайн-мероприятиями и занятиями,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:00
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Провести время дома с интересом и пользой и найти новые хобби людям старшего поколения поможет портал с актуальными онлайн-мероприятиями и занятиями, посвященными спорту, науке и культуре. Агрегатор "Я дома", запущенный московскими властями на период самоизоляции, уже помог более 200 тысячам пользователей разнообразить свой досуг, рассказали в столичном департаменте труда и соцзащиты.Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на раздел, посвященный спорту и физической активности, поскольку самоизоляция ограничивает в первую очередь передвижение. Для желающих поддерживать себя в форме собраны видеоуроки по легкой оздоровительной гимнастике, комплексам упражнений на растяжку и даже по домашним тренировкам для людей, увлекающихся скандинавской ходьбой."Если не заниматься спортом, у человека постепенно слабеет мышечный корсет, а вслед за ним уменьшается жизненный тонус и хорошее настроение. Поэтому рекомендуем освоить домашние тренировки", – отметили в департаменте.Не забыты и упражнения для умственной активности: не выходя из дома можно заняться нейрогимнастикой, которая помогает развитию внимания, мышления, памяти, восприятия и речи, посетить онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее, Пушкинскому музею и Эрмитажу, освоить азы финансовой безопасности или пройти разнообразные курсы по истории, литературе, музыке, кино, философии, искусству и психологии.Творческие люди и те, кто хочет попробовать свои силы в прикладном искусстве, могут по мастер-классам освоить лепку из глины, рисование и много других увлекательных хобби. А для желающих привлечь к досугу родных и близких есть квизы и викторины с простыми и понятными правилами.
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россия, хорошие новости, москва

Людям старшего возраста рассказали, как провести самоизоляцию с пользой

08:00 21.10.2020
 
© РИА Новости / Николай ХижнякПожилая женщина у себя дома во время самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса
Пожилая женщина у себя дома во время самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Провести время дома с интересом и пользой и найти новые хобби людям старшего поколения поможет портал с актуальными онлайн-мероприятиями и занятиями, посвященными спорту, науке и культуре. Агрегатор "Я дома", запущенный московскими властями на период самоизоляции, уже помог более 200 тысячам пользователей разнообразить свой досуг, рассказали в столичном департаменте труда и соцзащиты.
Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на раздел, посвященный спорту и физической активности, поскольку самоизоляция ограничивает в первую очередь передвижение. Для желающих поддерживать себя в форме собраны видеоуроки по легкой оздоровительной гимнастике, комплексам упражнений на растяжку и даже по домашним тренировкам для людей, увлекающихся скандинавской ходьбой.
"Если не заниматься спортом, у человека постепенно слабеет мышечный корсет, а вслед за ним уменьшается жизненный тонус и хорошее настроение. Поэтому рекомендуем освоить домашние тренировки", – отметили в департаменте.
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Не забыты и упражнения для умственной активности: не выходя из дома можно заняться нейрогимнастикой, которая помогает развитию внимания, мышления, памяти, восприятия и речи, посетить онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее, Пушкинскому музею и Эрмитажу, освоить азы финансовой безопасности или пройти разнообразные курсы по истории, литературе, музыке, кино, философии, искусству и психологии.
Творческие люди и те, кто хочет попробовать свои силы в прикладном искусстве, могут по мастер-классам освоить лепку из глины, рисование и много других увлекательных хобби. А для желающих привлечь к досугу родных и близких есть квизы и викторины с простыми и понятными правилами.
 
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