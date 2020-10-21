https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580721579.html

Людям старшего возраста рассказали, как провести самоизоляцию с пользой

Провести время дома с интересом и пользой и найти новые хобби людям старшего поколения поможет портал с актуальными онлайн-мероприятиями и занятиями,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:00

хорошие новости

россия

хорошие новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570017453_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_aeff3bc9a4559cd0bd146e8317febd77.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Провести время дома с интересом и пользой и найти новые хобби людям старшего поколения поможет портал с актуальными онлайн-мероприятиями и занятиями, посвященными спорту, науке и культуре. Агрегатор "Я дома", запущенный московскими властями на период самоизоляции, уже помог более 200 тысячам пользователей разнообразить свой досуг, рассказали в столичном департаменте труда и соцзащиты.Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на раздел, посвященный спорту и физической активности, поскольку самоизоляция ограничивает в первую очередь передвижение. Для желающих поддерживать себя в форме собраны видеоуроки по легкой оздоровительной гимнастике, комплексам упражнений на растяжку и даже по домашним тренировкам для людей, увлекающихся скандинавской ходьбой."Если не заниматься спортом, у человека постепенно слабеет мышечный корсет, а вслед за ним уменьшается жизненный тонус и хорошее настроение. Поэтому рекомендуем освоить домашние тренировки", – отметили в департаменте.Не забыты и упражнения для умственной активности: не выходя из дома можно заняться нейрогимнастикой, которая помогает развитию внимания, мышления, памяти, восприятия и речи, посетить онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее, Пушкинскому музею и Эрмитажу, освоить азы финансовой безопасности или пройти разнообразные курсы по истории, литературе, музыке, кино, философии, искусству и психологии.Творческие люди и те, кто хочет попробовать свои силы в прикладном искусстве, могут по мастер-классам освоить лепку из глины, рисование и много других увлекательных хобби. А для желающих привлечь к досугу родных и близких есть квизы и викторины с простыми и понятными правилами.

https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, москва