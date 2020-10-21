https://ria.ru/20201021/rechnoy-vokzal-1580620861.html

В Музее Москвы открылась выставка "Северный речной вокзал"

Выставка "Северный речной вокзал", приуроченная к его открытию 5 сентября 2020 этого после длительной реставрации, открылась в Музее Москвы, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:07

2020-10-21T11:07

2020-10-21T11:07

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Выставка "Северный речной вокзал", приуроченная к его открытию 5 сентября 2020 этого после длительной реставрации, открылась в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе."В экспозиции можно увидеть путеводители по Москве-реке и открытки 1930-1950-х годов, познакомиться с "Расписанием движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года", получить представление, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году", - говорится в сообщении. Также посетители увидят работы знаменитых советских фотографов Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина с видами Северного речного вокзала из коллекции Музея Москвы.Северный речной вокзал был открыт 2 мая 1937 года. Здание поражало масштабом архитектуры и богатством декора: парадная лестница и террасы-"палубы" с арками, фонтаны, пальмы, которые были высажены за неделю до открытия. Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали изготовленные по спецзаказу светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад — фарфоровые медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов. Венчал композицию шпиль со звездой-флюгером, инкрустированной уральскими самоцветами. На Всемирной выставке 1937 года в Париже авторы проекта — архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский — получили престижную награду. Выставка будет открыта до 22 ноября. Вход бесплатный.

https://realty.ria.ru/20201012/srv-1577888523.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, северный речной вокзал, новости культуры, музеи, музей москвы