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https://ria.ru/20201021/rechnoy-vokzal-1580620861.html
В Музее Москвы открылась выставка "Северный речной вокзал"
Выставка "Северный речной вокзал", приуроченная к его открытию 5 сентября 2020 этого после длительной реставрации, открылась в Музее Москвы, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:07
2020-10-21T11:07
выставки
культура
северный речной вокзал
новости культуры
музеи
музей москвы
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Выставка "Северный речной вокзал", приуроченная к его открытию 5 сентября 2020 этого после длительной реставрации, открылась в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе."В экспозиции можно увидеть путеводители по Москве-реке и открытки 1930-1950-х годов, познакомиться с "Расписанием движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года", получить представление, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году", - говорится в сообщении. Также посетители увидят работы знаменитых советских фотографов Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина с видами Северного речного вокзала из коллекции Музея Москвы.Северный речной вокзал был открыт 2 мая 1937 года. Здание поражало масштабом архитектуры и богатством декора: парадная лестница и террасы-"палубы" с арками, фонтаны, пальмы, которые были высажены за неделю до открытия. Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали изготовленные по спецзаказу светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад — фарфоровые медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов. Венчал композицию шпиль со звездой-флюгером, инкрустированной уральскими самоцветами. На Всемирной выставке 1937 года в Париже авторы проекта — архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский — получили престижную награду. Выставка будет открыта до 22 ноября. Вход бесплатный.
https://realty.ria.ru/20201012/srv-1577888523.html
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выставки, северный речной вокзал, новости культуры, музеи, музей москвы

В Музее Москвы открылась выставка "Северный речной вокзал"

11:07 21.10.2020
 
© предоставлено пресс-службой Музея МосквыОткрытка "Северный речной вокзал", 1977
Открытка Северный речной вокзал, 1977 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Выставка "Северный речной вокзал", приуроченная к его открытию 5 сентября 2020 этого после длительной реставрации, открылась в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСеверный речной вокзал
Северный речной вокзал - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Северный речной вокзал
"В экспозиции можно увидеть путеводители по Москве-реке и открытки 1930-1950-х годов, познакомиться с "Расписанием движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года", получить представление, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году", - говорится в сообщении.
Также посетители увидят работы знаменитых советских фотографов Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина с видами Северного речного вокзала из коллекции Музея Москвы.
© предоставлено пресс-службой Музея МосквыГрановский Н.С. фотография "Пристань Химкинского речного вокзала"
Грановский Н.С. фотография Пристань Химкинского речного вокзала - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Грановский Н.С. фотография "Пристань Химкинского речного вокзала"
Северный речной вокзал был открыт 2 мая 1937 года. Здание поражало масштабом архитектуры и богатством декора: парадная лестница и террасы-"палубы" с арками, фонтаны, пальмы, которые были высажены за неделю до открытия.
© предоставлено пресс-службой Музея Москвыоткрытка "Химкинский речной вокзал", 1944
открытка Химкинский речной вокзал, 1944 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы
открытка "Химкинский речной вокзал", 1944
Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали изготовленные по спецзаказу светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад — фарфоровые медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов. Венчал композицию шпиль со звездой-флюгером, инкрустированной уральскими самоцветами. На Всемирной выставке 1937 года в Париже авторы проекта — архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский — получили престижную награду.
Выставка будет открыта до 22 ноября. Вход бесплатный.
Северный речной вокзал - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Преображение на глазах: "до и после" Северного речного вокзала
 
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