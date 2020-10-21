https://ria.ru/20201021/popravka-1580817722.html
ГД поддержала поправку, запрещающую судьям КС критиковать решение органа
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку, запрещающую судьям КС критиковать решение Конституционного суда в СМИ и интернете, а также... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:50
2020-10-21T13:50
2020-10-21T13:50
россия
госдума рф
конституционный суд рф
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании в среду поддержала поправку, запрещающую судьям КС критиковать решение <a href="https://ria.ru/organization_Konstitucionnyjj_sud_RF/" target="_blank">Конституционного суда</a> в СМИ и интернете, а также обнародовать свое особое мнение при несогласии с решением суда.Госдума на заседании рассматривает во втором чтении президентский законопроект о Конституционном суде. Поправка о запрете критики была вынесена на отдельное голосование. Депутаты на голосовании решили ее поддержать."Судья Конституционного суда Российской Федерации не вправе в печатных изданиях, средствах массовой информации, самостоятельно распространяемых текстах, на сайтах (страницах сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации либо изучается или принят к рассмотрению Конституционным судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда Российской Федерации", - говорится в поправке.Вместе с тем, судья КС, не согласный с решением Конституционного суда России, будет вправе письменно изложить свое особое мнение. Также судья, голосовавший за принятое постановление или заключение по существу рассматриваемого Конституционным судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством судей.Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Палата одобрила новую редакцию федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ" и поддержала изменения в закон "О прокуратуре".
https://ria.ru/20201019/sud-1580489463.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, конституционный суд рф, политика
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду поддержала поправку, запрещающую судьям КС критиковать решение Конституционного суда
в СМИ и интернете, а также обнародовать свое особое мнение при несогласии с решением суда.
Госдума на заседании рассматривает во втором чтении президентский законопроект о Конституционном суде. Поправка о запрете критики была вынесена на отдельное голосование. Депутаты на голосовании решили ее поддержать.
"Судья Конституционного суда Российской Федерации не вправе в печатных изданиях, средствах массовой информации, самостоятельно распространяемых текстах, на сайтах (страницах сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации либо изучается или принят к рассмотрению Конституционным судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда Российской Федерации", - говорится в поправке.
Вместе с тем, судья КС, не согласный с решением Конституционного суда России, будет вправе письменно изложить свое особое мнение. Также судья, голосовавший за принятое постановление или заключение по существу рассматриваемого Конституционным судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством судей.
"Особое мнение или мнение судьи приобщается к протоколу заседания Конституционного суда Российской Федерации и хранится вместе с ним. Судья Конституционного суда Российской Федерации не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться", - говорится в поправке.
Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Палата одобрила новую редакцию федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ" и поддержала изменения в закон "О прокуратуре".