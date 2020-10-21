https://ria.ru/20201021/otrasli-1580733677.html

Глава банка "Траст" назвал "устойчивые к коронавирусу" отрасли

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударивший по всем сегментам экономики, выявил и более "устойчивые" отрасли, к числу которых можно отнести... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T09:00

2020-10-21T09:00

2020-10-21T09:03

александр соколов

траст

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударивший по всем сегментам экономики, выявил и более "устойчивые" отрасли, к числу которых можно отнести строительство жилья, пищевую промышленность и сельское хозяйство, считает президент-председатель правления банка непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sokolov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Соколов</a>."В каждой кризисной ситуации есть свои "бенефициары". Бенефициарами этого кризиса явились, к примеру, застройщики и собственники земельных участков. Граждане пытаются хеджировать риски и на фоне нестабильности валют уходят в рынок жилой недвижимости. Потребность в жилье в России по-прежнему очень высока, поэтому все больший процент населения вовлекается в ипотечные программы, и люди приобретают новое жилье", — сказал Соколов в интервью РБК-ТВ.В частности, по словам главы "Траста", растет спрос на объекты жилой недвижимости компании "<a href="http://ria.ru/organization_Inteko/" target="_blank" data-auto="true">Интеко</a>", входящей в контур банка. "Траст" утвердил инвестпрограмму для "Интеко" на 9 миллиардов рублей собственных средств. "Это, если хотите, один из бриллиантов в нашей "короне российской империи. И этот бриллиант мы пока не продаем, держим у себя", — пояснил Соколов. В пищевой и перерабатывающей отрасли "Траст" также отмечает позитивные процессы: рост производства и рентабельности. Под контролем банка находятся крупные птицеводческие хозяйства — "Здоровая ферма" в УрФО и "Русское зерно" в Башкортостане. Вместе они входят в восьмерку ведущих птицеводческих компаний в стране и, по словам Соколова, это тоже актив с хорошим потенциалом."Бывают ситуации, когда покупатель может оценить построенную тобой бизнес-модель и правильную операционную модель, собранную команду. И, если компания хорошо встраивается в его бизнес, готов сегодня платить тебе с учетом будущих показателей рентабельности, чтобы снять риск покупки актива в дальнейшем кем-то другим. Если появится такой покупатель на "Здоровую ферму" и "Русское зерно", то банк готов выйти из этих активов в 2021 году. В противном случае "Траст" будет реализовывать их потенциал в 2022-2023 годах", — отметил глава "Траста". Работая с проблемными активами, перешедшими на баланс в результате санации банков, "Трасту" приходится не только учитывать реалии макроэкономики и последствия локдауна, но и предпринимать меры финансового оздоровления. "Как мы работаем с активом, вошедшим в наш контур? Забираем, очищаем юридически, делаем абсолютно прозрачный титул — прямое владение банком "Траст". Избавляем компанию от всех офшорных нагромождений, взыскиваем дебиторскую задолженность, которая накапливается там, убираем (чаще всего именно через судебные процессы) внутрихолдинговую кредиторскую задолженность — в большинстве случаев надуманную, нарисованную, которой нет на самом деле. Затем объект возвращается в экономику через аукцион, и приходит новый собственник, не обремененный старыми долгами. Так актив снова начинает работать", — пояснил Соколов.При этом для самого актива ничего не меняется, только собственник. "Пример такого актива, которому еще предстоит процесс оздоровления, — предприятие "Росскат", один из лидеров отечественной кабельной промышленности, расположенное в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>. Из-за долгов перед налоговыми органами и кредиторами, возникших в период работы прежнего менеджмента, предприятие оказалось под угрозой остановки. Погашение таких сумм задолженности — а это около 7 миллиардов рублей — невозможно за счет операционной деятельности. В нашу стратегию по работе с "Росскатом" входит его оздоровление за счет снижения налоговых и кредитных рисков, сохранения производства и рабочих мест, а также дальнейшая реализация актива профильному инвестору", — сказал глава банка в интервью РБК-ТВ.

https://ria.ru/20201014/bank-1579708200.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр соколов, траст , новости компаний - экономика