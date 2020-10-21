https://ria.ru/20201021/oms-1580748335.html

Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС

Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов в медицине и... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T00:31

2020-10-21T00:31

2020-10-21T00:31

россия

полис омс

всероссийский союз страховщиков

игорь юргенс

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы <a href="https://ria.ru/product_polis_OMS" target="_blank">обязательного медицинского страхования</a> (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов в медицине и создает угрозу для финансовой устойчивости системы, говорится в опубликованном в среду заключении контрольного ведомства.Законопроект, внесенный в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в пакете с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку, предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочия страховщика при оказании помощи федеральными медицинскими учреждениями и исключить таким образом из процесса частные страховые компании. Нормативы затрат на медицинскую помощь, согласно законопроекту, будут устанавливаться правительством.Также предлагается вдвое уменьшить размер средств, предоставляемых страховщикам на ведение дел по ОМС: с 1% - 2% до 0,5% - 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. "При этом представленные с законопроектом материалы не содержат обосновывающих расчетов предлагаемого решения", - отмечает Счетная палата.Законопроектом также предлагается ведение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи. Вместе с тем Счетная палат отмечает, что информацию об источнике затрат на формирование и сопровождение такого федерального реестра Минздрав не представил. "Формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов", - предупреждает Счетная палата.Против принятия законопроекта в предложенной редакции ранее выступили Минфин, <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Глава ВСС <a href="http://ria.ru/person_Igor_JUrgens/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Юргенс</a> направил письмо президенту РФ, в котором отмечал, что данная реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушит единую систему ОМС.

https://ria.ru/20200602/1572376039.html

https://ria.ru/20201015/murashko-1579933257.html

GlAV 407 Давно пора убрать от кормушки посредников. 10

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, полис омс, всероссийский союз страховщиков, игорь юргенс, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество