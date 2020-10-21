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Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов в медицине и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T00:31
2020-10-21T00:31
россия
полис омс
всероссийский союз страховщиков
игорь юргенс
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы <a href="https://ria.ru/product_polis_OMS" target="_blank">обязательного медицинского страхования</a> (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов в медицине и создает угрозу для финансовой устойчивости системы, говорится в опубликованном в среду заключении контрольного ведомства.Законопроект, внесенный в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в пакете с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку, предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочия страховщика при оказании помощи федеральными медицинскими учреждениями и исключить таким образом из процесса частные страховые компании. Нормативы затрат на медицинскую помощь, согласно законопроекту, будут устанавливаться правительством.Также предлагается вдвое уменьшить размер средств, предоставляемых страховщикам на ведение дел по ОМС: с 1% - 2% до 0,5% - 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. "При этом представленные с законопроектом материалы не содержат обосновывающих расчетов предлагаемого решения", - отмечает Счетная палата.Законопроектом также предлагается ведение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи. Вместе с тем Счетная палат отмечает, что информацию об источнике затрат на формирование и сопровождение такого федерального реестра Минздрав не представил. "Формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов", - предупреждает Счетная палата.Против принятия законопроекта в предложенной редакции ранее выступили Минфин, <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Глава ВСС <a href="http://ria.ru/person_Igor_JUrgens/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Юргенс</a> направил письмо президенту РФ, в котором отмечал, что данная реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушит единую систему ОМС.
https://ria.ru/20200602/1572376039.html
https://ria.ru/20201015/murashko-1579933257.html
Давно пора убрать от кормушки посредников.
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россия
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россия, полис омс, всероссийский союз страховщиков, игорь юргенс, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество

Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС

00:31 21.10.2020
 
© Фото предоставлено АО "Гознак"Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото предоставлено АО "Гознак"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов в медицине и создает угрозу для финансовой устойчивости системы, говорится в опубликованном в среду заключении контрольного ведомства.
Законопроект, внесенный в Госдуму в пакете с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку, предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочия страховщика при оказании помощи федеральными медицинскими учреждениями и исключить таким образом из процесса частные страховые компании. Нормативы затрат на медицинскую помощь, согласно законопроекту, будут устанавливаться правительством.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
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Также предлагается вдвое уменьшить размер средств, предоставляемых страховщикам на ведение дел по ОМС: с 1% - 2% до 0,5% - 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. "При этом представленные с законопроектом материалы не содержат обосновывающих расчетов предлагаемого решения", - отмечает Счетная палата.
"В связи с указанным уменьшением средств, предоставляемых территориальным фондом страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по ОМС, усматриваются риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости, а также риски ненадлежащего исполнения такими организациями полномочий, в том числе по контролю качества медицинской помощи и защите прав застрахованных лиц", - предупреждают аудиторы.
Законопроектом также предлагается ведение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи. Вместе с тем Счетная палат отмечает, что информацию об источнике затрат на формирование и сопровождение такого федерального реестра Минздрав не представил. "Формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов", - предупреждает Счетная палата.
Против принятия законопроекта в предложенной редакции ранее выступили Минфин, ЦБ и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Глава ВСС Игорь Юргенс направил письмо президенту РФ, в котором отмечал, что данная реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушит единую систему ОМС.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 13:20
Мурашко опроверг сообщения о реформе ОМС
 
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Россияполис ОМСВсероссийский союз страховщиковИгорь ЮргенсГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)МоскваОбщество
 
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