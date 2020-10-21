Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
© Фото предоставлено АО "Гознак"Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
© Фото предоставлено АО "Гознак"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов в медицине и создает угрозу для финансовой устойчивости системы, говорится в опубликованном в среду заключении контрольного ведомства.
Законопроект, внесенный в Госдуму в пакете с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку, предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочия страховщика при оказании помощи федеральными медицинскими учреждениями и исключить таким образом из процесса частные страховые компании. Нормативы затрат на медицинскую помощь, согласно законопроекту, будут устанавливаться правительством.
Также предлагается вдвое уменьшить размер средств, предоставляемых страховщикам на ведение дел по ОМС: с 1% - 2% до 0,5% - 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. "При этом представленные с законопроектом материалы не содержат обосновывающих расчетов предлагаемого решения", - отмечает Счетная палата.
"В связи с указанным уменьшением средств, предоставляемых территориальным фондом страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по ОМС, усматриваются риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости, а также риски ненадлежащего исполнения такими организациями полномочий, в том числе по контролю качества медицинской помощи и защите прав застрахованных лиц", - предупреждают аудиторы.
Законопроектом также предлагается ведение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи. Вместе с тем Счетная палат отмечает, что информацию об источнике затрат на формирование и сопровождение такого федерального реестра Минздрав не представил. "Формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов", - предупреждает Счетная палата.
Против принятия законопроекта в предложенной редакции ранее выступили Минфин, ЦБ и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Глава ВСС Игорь Юргенс направил письмо президенту РФ, в котором отмечал, что данная реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушит единую систему ОМС.
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