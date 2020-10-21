https://ria.ru/20201021/migren-1580763282.html

Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени

Риск инсульта у людей, страдающих приступами мигрени, вдвое выше, главными же причинами ее появления могут стать стрессы, переутомление, голод, нерегулярное... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T09:17

2020-10-21T09:17

2020-10-21T09:29

ринат богданов

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Риск инсульта у людей, страдающих приступами мигрени, вдвое выше, главными же причинами ее появления могут стать стрессы, переутомление, голод, нерегулярное питание и даже пересып, сообщил РИА Новости главный внештатный невролог минздрава Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>, отметив, что в нынешнем темпе жизни следить за своим здоровьем особенно важно.При мигрени временно нарушается работа в системе тройничного нерва, выделяются вещества, приводящие к расширению сосудов твердой мозговой оболочки нервов, возникновению неинфекционного воспаления, ее отеку, в результате чего у человека возникает интенсивная и пульсирующая головная боль, пояснил специалист. В большинстве случаев приступ сопровождается свето- и звукобоязнью, нередко – тошнотой и рвотой, добавил Богданов.Мигрень могут провоцировать стрессы, переутомление, изменение погоды, менструация, голод, алкоголь, нитраты, нерегулярное питание с большими перерывами в приёмах пищи, недосып, или, напротив, пересып. "Существует понятие "мигрень выходного дня" – это когда человек решил поспать подольше в выходной день, а просыпается с мигренью", - отметил Богданов.Самая главная задача при приближении приступа мигрени, в момент, когда головная боль только появляется – не допустить расширения сосудов, то есть вовремя его купировать с помощью специальных препаратов, порекомендовал невролог.И все же, наряду с купированием самих приступов, необходимо стремиться к тому, чтобы уменьшить частоту их возникновения, считает Богданов. Поэтому людям, страдающим этой патологией, рекомендуется соблюдать режим дня, регулярно питаться, заниматься спортом, делать перерывы в работе, а также всячески повышать стрессоустойчивость.Почти каждый пятый россиянин, имеющий мигрень, способен распознать симптомы приближающегося приступа, к ним относятся – "искры" или расплывающиеся пятна в глазах, частичная потеря чувствительности или изменение обоняния, рассказал Ринат Богданов, отметив, что "предупреждающие" симптомы помогают вовремя купировать приступ."Предвестники приближающегося приступа мигрени – искры, "яркие линии", расплывающееся пятно в поле зрения, ощущение присутствия странных запахов или же частичная потеря чувствительности, "мурашки", например, в кончиках пальцах рук или ног", - сказал Богданов.По его словам, не все люди, страдающие мигренью, испытывают "предупреждающие" симптомы, которые называются "аурой". Но, в большинстве случаев, человек может их распознать и вовремя купировать начинающийся приступ.

https://ria.ru/20200703/1573827547.html

https://ria.ru/20180814/1526518766.html

https://ria.ru/20141125/1035082247.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат богданов, московская область (подмосковье), общество