Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/konkurs-imeni-andreya-stenina-1580800559.html
Церемония объявления победителей Конкурса имени Андрея Стенина
22 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественная церемония объявления победителей VI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2020 года.
2020-10-21T12:35
2020-10-21T12:35
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1580800559.jpg?1603272912
<strong>Участники церемонии:<br></strong>-&nbsp;генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;<br>-&nbsp;главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;<br>-&nbsp;академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ Дмитрий ПУШКАРЬ.<br><br>В ходе мероприятия будут названы призовые места всех участников шорт-листа 2020 года единственного в&nbsp;России Международного конкурса для&nbsp;молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.<br>Также будет раскрыта и&nbsp;его основная интрига – кто станет обладателем Гран-при. Объявление победителей&nbsp; конкурса в&nbsp;2020 году пройдет в&nbsp;формате онлайн-церемонии, трансляция которой будет доступна на&nbsp;сайте флагмана медиагруппы "Россия сегодня"&nbsp;—&nbsp; ria.ru.<br>Работы победителей 2020 года можно увидеть также в&nbsp;онлайн-формате –&nbsp; на&nbsp;платформе <strong><a href="https://www.kunstmatrix.com/en/stenin-contest" target="_blank">виртуальной галереи.</a></strong><br>За право стать обладателем Гран-при конкурса в&nbsp;2020 году боролись молодые фоторепортеры из&nbsp;19 стран мира,&nbsp; включая Россию, Китай, Иран, Италию и&nbsp;Испанию, Турцию, Австрию, США, Великобританию и&nbsp;другие. В этом году конкурс в&nbsp;очередной раз подтвердил высокий статус ведуще и&nbsp;единственной в&nbsp;России международной площадки для&nbsp;молодых фотожурналистов. Всего на&nbsp;конкурс было подано свыше 5000&nbsp; работ из&nbsp;75 стран со&nbsp;всех пяти континентов.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Церемония объявления победителей Конкурса имени Андрея Стенина

12:35 21.10.2020
 
Читать ria.ru в
22 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественная церемония объявления победителей VI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2020 года.
Участники церемонии:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;
- академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ Дмитрий ПУШКАРЬ.

В ходе мероприятия будут названы призовые места всех участников шорт-листа 2020 года единственного в России Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.
Также будет раскрыта и его основная интрига – кто станет обладателем Гран-при. Объявление победителей  конкурса в 2020 году пройдет в формате онлайн-церемонии, трансляция которой будет доступна на сайте флагмана медиагруппы "Россия сегодня" —  ria.ru.
Работы победителей 2020 года можно увидеть также в онлайн-формате –  на платформе виртуальной галереи.
За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2020 году боролись молодые фоторепортеры из 19 стран мира,  включая Россию, Китай, Иран, Италию и Испанию, Турцию, Австрию, США, Великобританию и другие. В этом году конкурс в очередной раз подтвердил высокий статус ведуще и единственной в России международной площадки для молодых фотожурналистов. Всего на конкурс было подано свыше 5000  работ из 75 стран со всех пяти континентов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния