Церемония объявления победителей Конкурса имени Андрея Стенина
22 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественная церемония объявления победителей VI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2020 года.
Участники церемонии:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;
- академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ Дмитрий ПУШКАРЬ.
В ходе мероприятия будут названы призовые места всех участников шорт-листа 2020 года единственного в России Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.
Также будет раскрыта и его основная интрига – кто станет обладателем Гран-при. Объявление победителей конкурса в 2020 году пройдет в формате онлайн-церемонии, трансляция которой будет доступна на сайте флагмана медиагруппы "Россия сегодня" — ria.ru.
Работы победителей 2020 года можно увидеть также в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи.
За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2020 году боролись молодые фоторепортеры из 19 стран мира, включая Россию, Китай, Иран, Италию и Испанию, Турцию, Австрию, США, Великобританию и другие. В этом году конкурс в очередной раз подтвердил высокий статус ведуще и единственной в России международной площадки для молодых фотожурналистов. Всего на конкурс было подано свыше 5000 работ из 75 стран со всех пяти континентов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;
- академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ Дмитрий ПУШКАРЬ.
В ходе мероприятия будут названы призовые места всех участников шорт-листа 2020 года единственного в России Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.
Также будет раскрыта и его основная интрига – кто станет обладателем Гран-при. Объявление победителей конкурса в 2020 году пройдет в формате онлайн-церемонии, трансляция которой будет доступна на сайте флагмана медиагруппы "Россия сегодня" — ria.ru.
Работы победителей 2020 года можно увидеть также в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи.
За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2020 году боролись молодые фоторепортеры из 19 стран мира, включая Россию, Китай, Иран, Италию и Испанию, Турцию, Австрию, США, Великобританию и другие. В этом году конкурс в очередной раз подтвердил высокий статус ведуще и единственной в России международной площадки для молодых фотожурналистов. Всего на конкурс было подано свыше 5000 работ из 75 стран со всех пяти континентов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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