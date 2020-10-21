Церемония объявления победителей Конкурса имени Андрея Стенина

- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;- академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ Дмитрий ПУШКАРЬ.В ходе мероприятия будут названы призовые места всех участников шорт-листа 2020 года единственного в России Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.Также будет раскрыта и его основная интрига – кто станет обладателем Гран-при. Объявление победителей конкурса в 2020 году пройдет в формате онлайн-церемонии, трансляция которой будет доступна на сайте флагмана медиагруппы "Россия сегодня" — ria.ru.Работы победителей 2020 года можно увидеть также в онлайн-формате – на платформеЗа право стать обладателем Гран-при конкурса в 2020 году боролись молодые фоторепортеры из 19 стран мира, включая Россию, Китай, Иран, Италию и Испанию, Турцию, Австрию, США, Великобританию и другие. В этом году конкурс в очередной раз подтвердил высокий статус ведуще и единственной в России международной площадки для молодых фотожурналистов. Всего на конкурс было подано свыше 5000 работ из 75 стран со всех пяти континентов.