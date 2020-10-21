Онлайн-конференция представителей ФАС о картелизации экономики РФ
29 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Уровень латентности картелей, их доход и оценка причиняемого ущерба".
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Участники:
- статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;
- начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей ТЕНИШЕВ.
В ходе мероприятия будут представлены результаты первого экономического и криминологического исследования (НИРа) картелей и иных антиконкурентных соглашений (ИАС) в Российской Федерации. Участники расскажут об уровне латентности картелей в современных условиях и масштабах картелизации российской экономики, представят корреляцию антикартельной практики и экономии средств на публичных торгах (на примере отдельных регионов Российской Федерации), а также дадут вероятностную оценку негативного влияния экономических сговоров на темпы экономического роста страны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;
- начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей ТЕНИШЕВ.
В ходе мероприятия будут представлены результаты первого экономического и криминологического исследования (НИРа) картелей и иных антиконкурентных соглашений (ИАС) в Российской Федерации. Участники расскажут об уровне латентности картелей в современных условиях и масштабах картелизации российской экономики, представят корреляцию антикартельной практики и экономии средств на публичных торгах (на примере отдельных регионов Российской Федерации), а также дадут вероятностную оценку негативного влияния экономических сговоров на темпы экономического роста страны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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