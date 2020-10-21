https://ria.ru/20201021/kartelizatsiya-ekonomiki-1580814433.html

Онлайн-конференция представителей ФАС о картелизации экономики РФ

29 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Уровень латентности картелей, их доход и оценка причиняемого ущерба".

2020-10-21T13:36

2020-10-21T13:36

2020-10-21T13:36

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1580814433.jpg?1603276584

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952947832.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;<br>- начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей ТЕНИШЕВ. <br><br>В ходе мероприятия будут представлены результаты первого экономического и криминологического исследования (НИРа) картелей и иных антиконкурентных соглашений (ИАС) в Российской Федерации. Участники расскажут об уровне латентности картелей в современных условиях и масштабах картелизации российской экономики, представят корреляцию антикартельной практики и экономии средств на публичных торгах (на примере отдельных регионов Российской Федерации), а также дадут вероятностную оценку негативного влияния экономических сговоров на темпы экономического роста страны.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы