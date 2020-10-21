Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580803024.html
Первый в ДФО центр экоэкспертизы хотят открыть на Камчатке
Депутаты краевого парламента предложили открыть на Камчатке современный центр лабораторного анализа и экспертизы окружающей среды, который, как показала... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:44
2020-10-21T12:44
камчатский край
владимир солодов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_0:116:2000:1241_1400x0_80_0_0_470760e32be2f3f04eb762d7d7acc112.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Депутаты краевого парламента предложили открыть на Камчатке современный центр лабораторного анализа и экспертизы окружающей среды, который, как показала ситуация в Авачинской бухте, крайне необходим региону, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания края.По его словам, камчатский парламент направил соответствующее предложение губернатору региона <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимиру Солодову</a>. Центр может быть создан на базе Инспекции государственного экологического надзора, которая вскоре войдет в состав министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края."Недавние события на Халактырском пляже и в Авачинской бухте показали, что действующая в сфере природоохраны система, к сожалению, не смогла достаточно оперативно отреагировать и обеспечить качественное исследование взятых проб на имеющихся в крае мощностях. Для всестороннего изучения пришлось подключать специалистов из других регионов, а пробы направлять во Владивосток и Москву, что потребовало дополнительного времени", – процитировал собеседник агентства слова председателя Заксобрания Валерия Раенко.По мнению спикера краевого парламента, такому уникальному по природным богатствам региону как Камчатка остро необходима собственная краевая лаборатория для анализа и экспертизы окружающей среды."Большинство обращений о загрязнении почвы, воздуха, воды требует быстрого реагирования и оперативного взятия, изучения проб. В Камчатском крае эту работу могут выполнить две лаборатории – филиал ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО" и региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Но обе эти структуры не гарантируют оперативного взятия проб, поскольку их приоритетной задачей является выполнение государственного задания. Однако в вопросах охраны природы и экологии промедление недопустимо", – отметил Раенко.
https://ria.ru/20201014/kamchatka-1579806898.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_97:0:1904:1355_1400x0_80_0_0_1fc06814fd2c2f599e53a8ca5ab8231b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов

Первый в ДФО центр экоэкспертизы хотят открыть на Камчатке

12:44 21.10.2020
 
© Fotolia / Alex TihonovВид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Fotolia / Alex Tihonov
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Депутаты краевого парламента предложили открыть на Камчатке современный центр лабораторного анализа и экспертизы окружающей среды, который, как показала ситуация в Авачинской бухте, крайне необходим региону, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания края.
По его словам, камчатский парламент направил соответствующее предложение губернатору региона Владимиру Солодову. Центр может быть создан на базе Инспекции государственного экологического надзора, которая вскоре войдет в состав министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 16:57Камчатский край
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
"Недавние события на Халактырском пляже и в Авачинской бухте показали, что действующая в сфере природоохраны система, к сожалению, не смогла достаточно оперативно отреагировать и обеспечить качественное исследование взятых проб на имеющихся в крае мощностях. Для всестороннего изучения пришлось подключать специалистов из других регионов, а пробы направлять во Владивосток и Москву, что потребовало дополнительного времени", – процитировал собеседник агентства слова председателя Заксобрания Валерия Раенко.
По мнению спикера краевого парламента, такому уникальному по природным богатствам региону как Камчатка остро необходима собственная краевая лаборатория для анализа и экспертизы окружающей среды.
"Большинство обращений о загрязнении почвы, воздуха, воды требует быстрого реагирования и оперативного взятия, изучения проб. В Камчатском крае эту работу могут выполнить две лаборатории – филиал ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО" и региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Но обе эти структуры не гарантируют оперативного взятия проб, поскольку их приоритетной задачей является выполнение государственного задания. Однако в вопросах охраны природы и экологии промедление недопустимо", – отметил Раенко.
 
Камчатский крайВладимир Солодов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния