https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580803024.html
Первый в ДФО центр экоэкспертизы хотят открыть на Камчатке
Депутаты краевого парламента предложили открыть на Камчатке современный центр лабораторного анализа и экспертизы окружающей среды, который, как показала... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:44
2020-10-21T12:44
2020-10-21T12:44
камчатский край
владимир солодов
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Депутаты краевого парламента предложили открыть на Камчатке современный центр лабораторного анализа и экспертизы окружающей среды, который, как показала ситуация в Авачинской бухте, крайне необходим региону, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания края.По его словам, камчатский парламент направил соответствующее предложение губернатору региона <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимиру Солодову</a>. Центр может быть создан на базе Инспекции государственного экологического надзора, которая вскоре войдет в состав министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края."Недавние события на Халактырском пляже и в Авачинской бухте показали, что действующая в сфере природоохраны система, к сожалению, не смогла достаточно оперативно отреагировать и обеспечить качественное исследование взятых проб на имеющихся в крае мощностях. Для всестороннего изучения пришлось подключать специалистов из других регионов, а пробы направлять во Владивосток и Москву, что потребовало дополнительного времени", – процитировал собеседник агентства слова председателя Заксобрания Валерия Раенко.По мнению спикера краевого парламента, такому уникальному по природным богатствам региону как Камчатка остро необходима собственная краевая лаборатория для анализа и экспертизы окружающей среды."Большинство обращений о загрязнении почвы, воздуха, воды требует быстрого реагирования и оперативного взятия, изучения проб. В Камчатском крае эту работу могут выполнить две лаборатории – филиал ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО" и региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Но обе эти структуры не гарантируют оперативного взятия проб, поскольку их приоритетной задачей является выполнение государственного задания. Однако в вопросах охраны природы и экологии промедление недопустимо", – отметил Раенко.
https://ria.ru/20201014/kamchatka-1579806898.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Депутаты краевого парламента предложили открыть на Камчатке современный центр лабораторного анализа и экспертизы окружающей среды, который, как показала ситуация в Авачинской бухте, крайне необходим региону, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания края.
По его словам, камчатский парламент направил соответствующее предложение губернатору региона Владимиру Солодову
. Центр может быть создан на базе Инспекции государственного экологического надзора, которая вскоре войдет в состав министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.
"Недавние события на Халактырском пляже и в Авачинской бухте показали, что действующая в сфере природоохраны система, к сожалению, не смогла достаточно оперативно отреагировать и обеспечить качественное исследование взятых проб на имеющихся в крае мощностях. Для всестороннего изучения пришлось подключать специалистов из других регионов, а пробы направлять во Владивосток и Москву, что потребовало дополнительного времени", – процитировал собеседник агентства слова председателя Заксобрания Валерия Раенко.
По мнению спикера краевого парламента, такому уникальному по природным богатствам региону как Камчатка остро необходима собственная краевая лаборатория для анализа и экспертизы окружающей среды.
"Большинство обращений о загрязнении почвы, воздуха, воды требует быстрого реагирования и оперативного взятия, изучения проб. В Камчатском крае эту работу могут выполнить две лаборатории – филиал ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО" и региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Но обе эти структуры не гарантируют оперативного взятия проб, поскольку их приоритетной задачей является выполнение государственного задания. Однако в вопросах охраны природы и экологии промедление недопустимо", – отметил Раенко.