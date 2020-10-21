https://ria.ru/20201021/dengi-1580811252.html

"Народных денег нет". Дегтярев рассказал, кто распоряжается госбюджетом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пояснил, почему считает неуместными разговоры о том, что на строительство в Хабаровском крае крупных... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:15

2020-10-21T13:15

2020-10-21T14:02

михаил дегтярев

газпром

сахалин

ржд

владимир путин

хабаровский край

политика

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<strong>ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> пояснил, почему считает неуместными разговоры о том, что на строительство в Хабаровском крае крупных инфраструктурных проектов потратят так называемые "народные деньги".Дегтярев в эфире местного телеканала "Губерния" рассказал о дальнейших перспективах Хабаровского края - развитии территории острова Большой Уссурийский и строительстве моста на Сахалин, он отметил, что с большими деньгами, которые требуют эти проекты, поможет федеральный центр, главное, "чтобы было встречное желание".Дегтярев объяснил, что есть правительство с федеральным бюджетом, крупные госкорпорации, и поэтому у проекта строительства моста на Сахалин хорошая перспектива."<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>, у них есть свои бюджеты развития, у нас есть Газпром... И это частный капитал. В Москве есть серьезные ребята, у которых есть большие деньги и которые хотят их вкладывать (в Хабаровский край - ред.), и которых здесь до этого или обкладывали данью, и они уезжали, или им говорили: "Вы нам не интересны". Поэтому я сразу говорю вам: нам интересны все, со своими рублями, долларами, юанями, йенами. Пусть приходят и вкладывают - полная будет поддержка со стороны хабаровского правительства", - заключил он.В начале октября президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что вопрос строительства моста на Сахалин не снят с повестки дня, он изучается. В сентябре главгосэкспертиза приступила к аудиту проекта строительства железнодорожного моста на Сахалин. Ранее сообщалось, что проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС. 226 миллиардов из них – мостовой переход с подходами, 350 миллиардов – железнодорожная линия.

https://ria.ru/20200921/porucheniya-1577527053.html

https://ria.ru/20201021/dengi-1580809357.html

сахалин

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, газпром, сахалин, ржд, владимир путин, хабаровский край, политика