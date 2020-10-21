https://ria.ru/20201021/bombardirovschik-1580829625.html

Фронтовой бомбардировщик Су-34: летно-технические характеристики

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:52

2020-10-21T14:52

2020-10-21T14:54

россия

су-34

справки

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<a href="http://structure.mil.ru/structure/forces/air/weapons/aviation/more.htm?id=10332831@morfMilitaryModel" target="_blank">Российский истребитель-бомбардировщик Су-34</a> предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.По <a href="https://uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/su-34/#design-features" target="_blank">боевым возможностям</a> он относится к поколению самолетов 4+. <a href="http://www.airwar.ru/enc/bomber/su34.html" target="_blank">Разработка самолета</a> велась с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро им. П.О. Сухого (ПАО "Компания "Сухой"). Новая ударная машина четвертого поколения разрабатывалась под шифром Т-10В (впоследствии самолету присвоили официальное наименование Су-27ИБ, т.е. "истребитель-бомбардировщик"), а предсерийный вариант получил название <a href="https://ria.ru/product_Su_34" target="_blank">Су-34</a>. Первоначально <a href="http://www.airbase.ru/hangar/russia/soukhoi/su/34/" target="_blank">работы</a> над Т-10В шли в направлении модификации двухместного самолета Су-27УБ, в практически не измененную конструкцию планера которого предполагалось вписать новое радиоэлектронное оборудование и вооружение. Затем для повышения эффективности боевого применения и безопасности полетов было <a href="http://www.brazd.ru/su34.html" target="_blank">принято решение</a> о размещении экипажа истребителя-бомбардировщика – летчика и штурмана-оператора – рядом (как на фронтовом бомбардировщике Су-24), вместо прежней схемы "тандем". Для обеспечения заданной дальности полета была спроектирована система дозаправки топливом в воздухе. Все эти мероприятия повлекли за собой перекомпоновку всего самолета, и особенно головной части фюзеляжа. Проектирование было в основном закончено к 1990 году. Первый вылет опытной машины состоялся 13 апреля 1990 года. Подготовка к серийному производству нового истребителя-бомбардировщика была развернута на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Постройка первого самолета серийным заводом была завершена в конце осени 1993 года, и 18 декабря летчики-испытатели подняли его в первый полет. Летом 1995 года эта машина впервые была публично продемонстрирована на международном авиакосмическом салоне в Париже (Франция). Государственные совместные испытания Су-34 были <a href="https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/su-34/" target="_blank">завершены</a> в ноябре 2010 года. Решением правительства РФ 20 марта 2014 самолет был принят на вооружение российских ВВС. <a href="https://www.sukhoi.org/products/samolety/254/" target="_blank">Планер Су-34</a> выполнен по схеме "интегральный продольный триплан" и имеет ярко выраженную интегральную компоновку. Крыло, интегрально сопряженное с фюзеляжем, трапециевидное и имеет стреловидность по передней кромке 42 градуса.Создателями Су-34 был учтен опыт боевого применения авиации на малых высотах. Кабина экипажа этого самолета выполнена (впервые в мировой практике на машинах данного класса) в виде броневой титановой капсулы. Вход в нее осуществляется не традиционно через верхний фонарь (он в процессе эксплуатации открывается только для обслуживания и демонтажа катапультных кресел), а через нишу передней опоры шасси с помощью встроенного трапа и эксплуатационного люка в задней стенке кабины. Высота кабины в закресельной ее части позволяет летчику встать в полный рост и совершить разминку. Имеется в наличии санузел и микроволновая печь для горячего питания экипажа. На самолете установлены унифицированные катапультные кресла К-36ДМ, обеспечивающие аварийное покидание терпящей бедствие машины во всем диапазоне высот и скоростей полета, включая режимы движения самолета по аэродрому. Катапультирование осуществляется вверх через проемы двух сбрасываемых створок фонаря.Защиту получили также и другие жизненно важные элементы конструкции, в частности расходный топливный бак и двигатели. Общая масса элементов конструкционной защиты составила 1480 килограмм. Все это в сочетании со средствами защиты, реализованными еще на самолете Су-27, <a href="https://rostec.ru/news/4517303/" target="_blank">обеспечило</a> Су-34 высокую степень выживаемости в маловысотном полете над территорией, насыщенной средствами противовоздушной обороны. На самолете применено новое тележечное шасси с тандемным расположением колес на основных опорах, обеспечивающее самолету хорошую проходимость по плохо подготовленным аэродромам. В хвостовой части фюзеляжа, между двигателями расположен отсек с радиоэлектронным оборудованием, что заставило конструкторов перенести контейнер тормозного парашюта с хвостового конуса на верхнюю часть фюзеляжа, сделав его выдвижным, "клавишного" типа. На каждой консоли крыла имеются узлы установки четырех пилонов (в том числе одного на торце крыла) для подвески вооружения. Силовая установка самолета включает два двухконтурных турбореактивных двигателя с форсажными камерами. Топливная система самолета состоит их четырех баков увеличенного объема (трех – в фюзеляже и центроплане и одного – в консолях крыла), насосов подкачки и перекачки топлива и топливомерно-расходомерной аппаратуры. Бомбардировщик оснащен системой дозаправки топливом в полете методом "шланг - конус" (прием топлива может осуществляться с "танкеров" Ил-78 и Ил-78М, однотипного самолета Су-34, а также бомбардировщика Су-24М с подвесным агрегатом УПАЗ). Убирающаяся топливоприемная штанга размещается в левом фюзеляжном наплыве в головной части фюзеляжа перед кабиной. Отличная аэродинамика, большая емкость внутренних топливных баков, высокоэкономичные двухконтурные турбореактивные двигатели, система дозаправки в воздухе, а также подвеска дополнительных топливных баков, наряду с комфортной кабиной экипажа, обеспечивают беспосадочный полет самолета продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа. Цифровое радиоэлектронное бортовое оборудование самолета построено по принципу открытой архитектуры, что позволяет достаточно просто проводить замену его комплексов и систем на вновь разработанные. Самолет отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики, прицельные системы большого радиуса действия, современная бортовая система связи и информационного обмена с наземными пунктами управления, сухопутными войсками и надводными кораблями, а также между самолетами. На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Наличие на Су-34 системы активной безопасности наряду с новейшими компьютерами позволило создать дополнительные возможности летчику и штурману вести прицельное бомбометание, маневрировать под огнем противника.<strong>Технические характеристики</strong>:<br>Экипаж – 2 человека.<br>Нормальная взлетная масса – 39 000 кг.<br>Максимальная взлетная масса – 45 100 кг.<br>Максимальный вес боевой нагрузки – 8 000 кг.<br>Длина самолета – 23,34 м.<br>Высота самолета – 6,36 м.<br>Размах крыла – 14,70 м.<br><strong>Максимальная скорость полета</strong>:<br>у земли – 1 400 км/ч,<br>на высоте – 1 900 км/ч.<br>Практический потолок - 14 650 м.<br>Дальность полета, без дозаправки/ с дозаправкой – 4 500/ 7 000 км.Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 180 снарядами, управляемые ракеты "воздух - воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух - поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды. Отличительной особенностью Су-34 является применение широкой номенклатуры как управляемых, так и неуправляемых средств поражения. <em>Материал подготовлен на основе информации открытых источников</em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-34, справки