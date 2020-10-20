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Переболевшая COVID-19 Меланья Трамп отменила выступление из-за кашля
Первая леди США Меланья Трамп, переболевшая коронавирусом, отменила планировавшееся выступление в Пенсильвании, сообщила руководитель аппарата первой леди... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:23
2020-10-20T20:23
2020-10-20T20:23
президентские выборы в сша — 2020
коронавирус covid-19
меланья трамп
дональд трамп
пенсильвания
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Первая леди <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a>, переболевшая коронавирусом, отменила планировавшееся выступление в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>, сообщила руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм."Госпожа Трамп чувствует себя все лучше с каждым днем после выздоровления от COVID-19, но, учитывая продолжающийся кашель, она на всякий случай не будет совершать сегодня поездок", - говорится в заявлении Гришэм.Меланья и <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> переболели коронавирусом в начале октября, причем президент США провел три дня в больнице. Трамп уже вернулся к предвыборным мероприятиям. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире