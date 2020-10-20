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Трамп вновь пообещал вывести войска США из Афганистана
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:15
2020-10-20T02:15
роберт о'брайен
дональд трамп
афганистан
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> вновь заявил, что американские войска будут выведены из <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>.Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил в октябре, что их число должно сократиться до 2,5 тысяч. Сам Трамп написал в Twitter, что американские военные "должны вернуться домой к Рождеству", но развития это заявление пока не получило.
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афганистан
вашингтон (город)
сша
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роберт о'брайен, дональд трамп, афганистан, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп вновь пообещал вывести войска США из Афганистана

02:15 20.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана.
"Между прочим, мы уходим, все уходит, все они возвращаются обратно", - сказал Трамп, говоря об Афганистане, в ходе выступления в Аризоне.
Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в октябре, что их число должно сократиться до 2,5 тысяч. Сам Трамп написал в Twitter, что американские военные "должны вернуться домой к Рождеству", но развития это заявление пока не получило.
 
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Роберт О'БрайенДональд ТрампАфганистанВашингтон (город)СШАВ мире
 
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