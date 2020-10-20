https://ria.ru/20201020/voyska-1580572792.html

Трамп вновь пообещал вывести войска США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T02:15

2020-10-20T02:15

2020-10-20T02:15

роберт о'брайен

дональд трамп

афганистан

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> вновь заявил, что американские войска будут выведены из <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>.Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил в октябре, что их число должно сократиться до 2,5 тысяч. Сам Трамп написал в Twitter, что американские военные "должны вернуться домой к Рождеству", но развития это заявление пока не получило.

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афганистан

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, дональд трамп, афганистан, вашингтон (город), сша, в мире