https://ria.ru/20201020/voyska-1580572792.html
Трамп вновь пообещал вывести войска США из Афганистана
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:15
2020-10-20T02:15
2020-10-20T02:15
роберт о'брайен
дональд трамп
афганистан
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> вновь заявил, что американские войска будут выведены из <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>.Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил в октябре, что их число должно сократиться до 2,5 тысяч. Сам Трамп написал в Twitter, что американские военные "должны вернуться домой к Рождеству", но развития это заявление пока не получило.
1
афганистан
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт о'брайен, дональд трамп, афганистан, вашингтон (город), сша, в мире