https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580685365.html

Стратегические ядерные силы России и США

Россия и США – ведущие ядерные державы в мире. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:08

2020-10-20T17:08

2020-10-20T17:22

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Россия и США – <a href="https://rg.ru/2020/09/02/strategicheskie-iadernye-sily-rossii-i-ssha-sravnili-v-kitae.html" target="_blank">ведущие ядерные державы</a> в мире.Согласно "Основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" (2020) Российская Федерация <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/45562" target="_blank">рассматривает</a> ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные. Российские стратегические ядерные силы (СЯС) <a href="https://dictionary.mil.ru/dictionary/Terminy-RVSN/item/141805/" target="_blank">предназначены</a> для сдерживания агрессии и поражения стратегических объектов противника в ядерной войне. Они являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил ВВС – авиационные стратегические ядерные силы.Основу вооружения СЯС составляют стационарные и мобильные наземные комплексы межконтинентальных баллистических ракет, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, стратегические бомбардировщики, оснащенные стратегическими крылатыми ракетами класса "воздух-земля" и авиабомбами.Стратегические ядерные силы США были <a href="https://vpk.name/news/368603_osnova_yadernoi_triady_ssha.html" target="_blank">созданы в 1946 году</a> в виде Стратегического авиационного командования (САК) на основе бомбардировочной авиации большой дальности. С 1959 года составной частью САК стали межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (МБР). С 1960 года с вхождением в СЯС их морского компонента – атомных подводных лодок с баллистическими ракетами подводного пуска (ПЛАРБ) – завершилось формирование существующей и поныне стратегической ядерной триады ВС США. Точное количество ядерных боеприпасов, находящихся в распоряжении каждой страны, <a href="https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/" target="_blank">является государственной тайной</a>.В рамках реализации "Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (ДСНВ-3) к 5 февраля 2018 года (контрольной дате по Договору) суммарный потенциал СНВ России <a href="https://www.mid.ru/web/guest/voenno-strategiceskie-problemy/-/asset_publisher/hpkjeev1aY0p/content/id/80474" target="_blank">составлял</a> 527 единиц для развернутых МБР (межконтинентальных баллистических ракет), БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и ТБ (тяжелых бомбардировщиков); 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.<a href="https://www.state.gov/new-start-treaty-aggregate-numbers-of-strategic-offensive-arms-8/" target="_blank">По данным</a> Госдепартамента США, суммарный потенциал СНВ Соединенных Штатов к 5 февраля 2018 года составлял 652 единицы для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ; 1350 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развёрнутых и неразвернутых ТБ. В рамках обмена данными по договору СНВ, по состоянию на 1 сентября 2020 года США, по <a href="https://www.state.gov/new-start-treaty-aggregate-numbers-of-strategic-offensive-arms-12/" target="_blank">данным</a> Госдепартамента, обладают 675 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами, баллистическими ракетами подводных лодок и тяжелыми бомбардировщиками, а также 1457 развернутыми боезарядами. Россия на эту же дату имеет 510 развернутых МБР, БРПЛ и ТБ и 1447 развернутых боезарядов. По данным госдепартамента США, на 1 сентября 2020 года Соединенные Штаты обладают 800 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками, МБР, БРПЛ и ТБ, а Российская Федерация – 764. Согласно <a href="https://www.sipri.org/media/press-release/2020/nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleak-new-sipri-yearbook-out-now" target="_blank">данным</a>, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, по состоянию на январь 2020 года на вооружении Соединенных Штатов находится 5800 ядерных боеголовок, в то время как Россия обладает 6375 ядерных боеголовок (включая находящиеся в законсервированном состоянии). По <a href="https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/" target="_blank">данным</a> Федерации американских ученых, наследницы создателей Манхэттенского проекта (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия), Российская Федерация обладает 6372 атомными зарядами. Из них 1572 развернуты на боеготовых носителях, остальные находятся в резерве — на длительном хранении, или готовятся к переработке по истечению положенного срока эксплуатации. США располагают 5800 ядерными боеприпасами, из которых развернуты около 1600.По мнению ряда экспертов, Россия <a href="https://www.sohu.com/a/414030892_100208157" target="_blank">лидирует</a> как по количеству ядерных боеголовок, так и по степени развитости ядерных ракет. В составе американской армии, <a href="https://inosmi.ru/inoblog/20200902/248035420.html" target="_blank">отмечают эксперты</a>, имеется только два вида ракет, а именно МБР шахтного базирования "Минитмен-3" (Minuteman-III) и "Трайдент" (Trident), запускаемые с подводной лодки. США отказались от использования ракет "Пискипер" (Peacekeeper) и "Миджетмен" (Midgetman), утратив часть своего потенциала для ядерного сдерживания. При этом на вооружении стратегических ядерных сил России находятся различные типы ракетных комплексов: "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Баргузин", "Сармат", "Воевода" и другие.<a href="https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY-TRANSLATION-RUSSIAN.PDF" target="_blank">По данным</a>, приведенным в "Обзоре ядерной политики" (Nuclear Posture Review), опубликованном Минобороны США в феврале 2018 года, на вооружении США состояли 14 подводных лодок (ПЛАРБ) класса "Огайо ". Арсенал МБР включал 400 ракет Minuteman III с моноблочной боевой частью, размещенные в шахтных пусковых установках на территории нескольких штатов. Воздушный компонент триады состоял из 46 способных нести ядерное оружие стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 ядерных стратегических бомбардировщиков B-2A с низким уровнем демаскирующих признаков (типа "стелс"). В арсенале США также были бомбы свободного падения B83-1 и В61-11 способны держать под угрозой самые разные защищенные цели. По <a href="http://russianforces.org/rus/missiles/" target="_blank">данным</a> сайта "Стратегическое ядерное вооружение России", по состоянию на начало 2020 года на вооружении Ракетные войска стратегического назначения предположительно находилось 320 ракетных комплексов пяти различных типов, которые были способны нести до 1181 ядерного боезаряда; в составе ВМФ <a href="http://russianforces.org/rus/navy/" target="_blank">находились 10 стратегических ракетоносцев</a> трех типов, только 9 из них имели баллистические ракеты на борту; в <a href="http://russianforces.org/rus/aviation/" target="_blank">составе</a> командования дальней авиации находилось около 66 стратегических бомбардировщиков двух типов, на вооружении которых находились примерно 200 крылатых ракет большой дальности.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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россия, сша, снв, справки