WSJ: США и Россия близки к соглашению по контролю над вооружениями
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая ДСНВ на один год, готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов.
19 октября, 17:49Сказано в эфире"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.
"Мы очень, очень близки к соглашению. Теперь, когда русские согласились на заморозку боезарядов, я не вижу, почему мы не можем в ближайшие дни решить остающиеся вопросы", - заявил источник.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано предложение о продлении договора на один год.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.