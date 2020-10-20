https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580677795.html

WSJ: США и Россия близки к соглашению по контролю над вооружениями

США и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:13

2020-10-20T16:13

2020-10-20T16:13

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank">Wall Street Journal</a> со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая ДСНВ на один год, готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано предложение о продлении договора на один год.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/snv-3-1580527099.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, в мире