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WSJ: США и Россия близки к соглашению по контролю над вооружениями
США и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:13
2020-10-20T16:13
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank">Wall Street Journal</a> со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая ДСНВ на один год, готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано предложение о продлении договора на один год.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/snv-3-1580527099.html
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РИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, в мире

WSJ: США и Россия близки к соглашению по контролю над вооружениями

16:13 20.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая ДСНВ на один год, готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 17:49Сказано в эфире
"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.
"Мы очень, очень близки к соглашению. Теперь, когда русские согласились на заморозку боезарядов, я не вижу, почему мы не можем в ближайшие дни решить остающиеся вопросы", - заявил источник.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано предложение о продлении договора на один год.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Договор по СНВ-3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2013
21 июня 2013, 19:25Инфографика
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
 
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинВ мире
 
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