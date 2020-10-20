Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/veteran-1587754693.html
Ветерана прокатили по Самаре на бронеавтомобиле в честь дня связиста
Ветерана прокатили по Самаре на бронеавтомобиле в честь дня связиста
Девяносточетырехлетнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина прокатили по Самаре на бронеавтомобиле "Тигр" в честь дня военного связиста,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:41
2020-12-04T20:42
самара
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576228406_0:60:3011:1754_1400x0_80_0_0_da98becca3f16cb076ee8a5883d0a486.jpg
САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Девяносточетырехлетнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина прокатили по Самаре на бронеавтомобиле "Тигр" в честь дня военного связиста, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."В Самаре 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух медалей "За отвагу", Алексей Иванович Кузин прокатился по городу на бронеавтомобиле "Тигр", который привезли к его дому связисты 2-й армии Центрального военного округа в рамках поздравления заслуженного фронтовика с Днем войск связи", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, бронеавтомобиль, оборудованный новейшими средствами управления, привезли к дому участника войны для статичного показа после персонального концерта. За попурри в исполнении военного оркестра фронтовик наблюдал из окна собственной квартиры. После концерта ветеран вышел на улицу, чтобы поближе увидеть связной бронеавтомобиль, а в ходе осмотра попросил помочь подняться в машину. Алексей Иванович устроился на месте командира машины. Ветерану рассказали о тактико-технических характеристиках новой машины и показали возможности современных средств связи.Кузин поблагодарил военнослужащих за персональное поздравление и подарки, попросил от его имени поздравить всех военных связистов с профессиональным праздником. Он признался, что поздравление было очень приятным, дало ему прилив бодрости и сил.В России 20 октября отмечается день военного связиста. Именно в этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи России.
https://ria.ru/20200629/1573613864.html
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576228406_234:0:2965:2048_1400x0_80_0_0_688a34f23ebf94aae4cbebf7317a16bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самара, самарская область

Ветерана прокатили по Самаре на бронеавтомобиле в честь дня связиста

11:41 20.10.2020 (обновлено: 20:42 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр-М" на выставке "Армия-2020"
Бронеавтомобиль Тигр-М на выставке Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Девяносточетырехлетнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина прокатили по Самаре на бронеавтомобиле "Тигр" в честь дня военного связиста, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самаре 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух медалей "За отвагу", Алексей Иванович Кузин прокатился по городу на бронеавтомобиле "Тигр", который привезли к его дому связисты 2-й армии Центрального военного округа в рамках поздравления заслуженного фронтовика с Днем войск связи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, бронеавтомобиль, оборудованный новейшими средствами управления, привезли к дому участника войны для статичного показа после персонального концерта. За попурри в исполнении военного оркестра фронтовик наблюдал из окна собственной квартиры. После концерта ветеран вышел на улицу, чтобы поближе увидеть связной бронеавтомобиль, а в ходе осмотра попросил помочь подняться в машину. Алексей Иванович устроился на месте командира машины. Ветерану рассказали о тактико-технических характеристиках новой машины и показали возможности современных средств связи.
Кузин поблагодарил военнослужащих за персональное поздравление и подарки, попросил от его имени поздравить всех военных связистов с профессиональным праздником. Он признался, что поздравление было очень приятным, дало ему прилив бодрости и сил.
В России 20 октября отмечается день военного связиста. Именно в этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи России.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня, 11:31
В Самарской области военные провели персональный концерт для ветерана
 
СамараСамарская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:34Женщина несколько месяцев страдала от галлюцинаций из-за съеденных суши
22:07В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи с ребенком
21:58Журналистов НТВ в Турции задержали на три дня
21:56В Киеве заявили об отсутствии доказательств нарушения границы с Россией
21:51Голикова озвучила сроки начала вакцинации от коронавируса в регионах
21:46В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе находится на грани срыва
21:41В Степанакерт вернулись еще более 1,2 тысячи беженцев
21:36Ученые предрекли США "мегакатастрофу"
21:36США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая
21:30Собянин посоветовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
21:28Минфин решил разорвать налоговое соглашение с Нидерландами
21:26Глава ВОЗ рассказал, куда надо инвестировать, чтобы выйти из кризиса
21:23Собянин заявил, что в Москве "близко нет" эпидемии гриппа
21:17Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве
21:08Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов
21:06Bloomberg включил Путина в отдельный список главных людей 2020 года
21:04Чубайс рассказал о новом назначении
21:02В СК рассказали о конфликте погибшей в Волоколамске семьи с соседями
20:56Bloomberg представил список "главных людей" 2020 года
20:45Думский комитет поддержал введение штрафов за рекламу "веселящего газа"
Лента новостейМолния