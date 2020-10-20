https://ria.ru/20201020/veteran-1587754693.html

Ветерана прокатили по Самаре на бронеавтомобиле в честь дня связиста

Ветерана прокатили по Самаре на бронеавтомобиле в честь дня связиста

Девяносточетырехлетнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина прокатили по Самаре на бронеавтомобиле "Тигр" в честь дня военного связиста,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:41

2020-10-20T11:41

2020-12-04T20:42

самара

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576228406_0:60:3011:1754_1400x0_80_0_0_da98becca3f16cb076ee8a5883d0a486.jpg

САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Девяносточетырехлетнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина прокатили по Самаре на бронеавтомобиле "Тигр" в честь дня военного связиста, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."В Самаре 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух медалей "За отвагу", Алексей Иванович Кузин прокатился по городу на бронеавтомобиле "Тигр", который привезли к его дому связисты 2-й армии Центрального военного округа в рамках поздравления заслуженного фронтовика с Днем войск связи", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, бронеавтомобиль, оборудованный новейшими средствами управления, привезли к дому участника войны для статичного показа после персонального концерта. За попурри в исполнении военного оркестра фронтовик наблюдал из окна собственной квартиры. После концерта ветеран вышел на улицу, чтобы поближе увидеть связной бронеавтомобиль, а в ходе осмотра попросил помочь подняться в машину. Алексей Иванович устроился на месте командира машины. Ветерану рассказали о тактико-технических характеристиках новой машины и показали возможности современных средств связи.Кузин поблагодарил военнослужащих за персональное поздравление и подарки, попросил от его имени поздравить всех военных связистов с профессиональным праздником. Он признался, что поздравление было очень приятным, дало ему прилив бодрости и сил.В России 20 октября отмечается день военного связиста. Именно в этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи России.

https://ria.ru/20200629/1573613864.html

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, самарская область