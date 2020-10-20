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Мишустин: нужен баланс между производством и потреблением цифровых услуг
Странам надо будет договориться о том, как использовать цифровое пространство, необходимо найти баланс между объемом производства цифровых услуг и потреблением, РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:16
2020-10-20T16:16
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
оэср
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Странам надо будет договориться о том, как использовать цифровое пространство, необходимо найти баланс между объемом производства цифровых услуг и потреблением, выработать методику исчисления, Россия может сыграть в этом процессе важную роль, считает глава правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Научный директор Германо-Российского форума Александр Рар, принявший участие в дискуссии, спросил главу правительства, как, на его взгляд, будут складываться отношения РФ и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в цифровой сфере и возможно ли создать общее диджитализованное пространство от Лиссабона до <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>.Мишустин в ответ заметил, что вопросы, связанные с диджитализацией или с цифровизацией мира, сейчас стоят на повестке дня всех мировых институтов. Он упомянул, что компании-цифровые гиганты не имеют "национальности" - они оказывают свои услуги через информационные технологии, минуя океаны. "И вы никогда не знаете, кто на том конце", - уточнил премьер.В этом контексте он напомнил о спорах между Ирландией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a> по услугам, которые производит компания Google, - насчёт того, как исчислять налог на прибыль и которая из сторон должна получить основной доход; этот спор сейчас рассматривается в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)."Я вам больше скажу, в <a href="http://ria.ru/organization_OEHSR_2/" target="_blank" data-auto="true">ОЭСР</a> на сегодня серьезно рассматриваются подходы, когда каждая сторона будет иметь коэффициент в зависимости от экспорта своего программного обеспечения и от производства внутреннего, сколько от мировых гигантов кому, какой стране полагается доход. И это не шутки, это подход, который сегодня есть", - добавил Мишустин.Он отметил, что в этой ситуации "естественно, страны европейские хотят побольше там, где получается услуга, американцы хотят побольше средств там, где услуга производится и экпортируется".Мишустин подчеркнул, что надо создать баланс между объемом производства цифровых услуг и потреблением. "И соответствующую методику создать по тому, каким образом это исчислять. Думаю, что Россия здесь сыграет свою важную роль", - заявил премьер.Он не согласился с тем, что только <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и США могут быть ведущими в этой сфере: есть много стран с очень высоким уровнем как подготовки ученых, так и технологического развития.
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578352592.html
https://na.ria.ru/20201006/tsifrovaya-ekonomika-1578214413.html
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", оэср, михаил мишустин, экономика

Мишустин: нужен баланс между производством и потреблением цифровых услуг

16:16 20.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на сессии международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Странам надо будет договориться о том, как использовать цифровое пространство, необходимо найти баланс между объемом производства цифровых услуг и потреблением, выработать методику исчисления, Россия может сыграть в этом процессе важную роль, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Научный директор Германо-Российского форума Александр Рар, принявший участие в дискуссии, спросил главу правительства, как, на его взгляд, будут складываться отношения РФ и Германии в цифровой сфере и возможно ли создать общее диджитализованное пространство от Лиссабона до Владивостока.
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Мишустин в ответ заметил, что вопросы, связанные с диджитализацией или с цифровизацией мира, сейчас стоят на повестке дня всех мировых институтов. Он упомянул, что компании-цифровые гиганты не имеют "национальности" - они оказывают свои услуги через информационные технологии, минуя океаны. "И вы никогда не знаете, кто на том конце", - уточнил премьер.
В этом контексте он напомнил о спорах между Ирландией и Америкой по услугам, которые производит компания Google, - насчёт того, как исчислять налог на прибыль и которая из сторон должна получить основной доход; этот спор сейчас рассматривается в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Я вам больше скажу, в ОЭСР на сегодня серьезно рассматриваются подходы, когда каждая сторона будет иметь коэффициент в зависимости от экспорта своего программного обеспечения и от производства внутреннего, сколько от мировых гигантов кому, какой стране полагается доход. И это не шутки, это подход, который сегодня есть", - добавил Мишустин.
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Он отметил, что в этой ситуации "естественно, страны европейские хотят побольше там, где получается услуга, американцы хотят побольше средств там, где услуга производится и экпортируется".
Мишустин подчеркнул, что надо создать баланс между объемом производства цифровых услуг и потреблением. "И соответствующую методику создать по тому, каким образом это исчислять. Думаю, что Россия здесь сыграет свою важную роль", - заявил премьер.
Он не согласился с тем, что только Китай и США могут быть ведущими в этой сфере: есть много стран с очень высоким уровнем как подготовки ученых, так и технологического развития.
"Но мировые стандарты, которые на сегодня есть, будут, конечно, заставлять нас договориться о том, каким образом использовать это цифровое пространство. Надеюсь, что Россия и Германия точно смогут его использовать качественно и взаимоприемлемо", - подчеркнул Мишустин.
 
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ОЭСРМихаил МишустинЭкономика
 
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