Мишустин: нужен баланс между производством и потреблением цифровых услуг
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Странам надо будет договориться о том, как использовать цифровое пространство, необходимо найти баланс между объемом производства цифровых услуг и потреблением, выработать методику исчисления, Россия может сыграть в этом процессе важную роль, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Научный директор Германо-Российского форума Александр Рар, принявший участие в дискуссии, спросил главу правительства, как, на его взгляд, будут складываться отношения РФ и Германии в цифровой сфере и возможно ли создать общее диджитализованное пространство от Лиссабона до Владивостока.
Мишустин в ответ заметил, что вопросы, связанные с диджитализацией или с цифровизацией мира, сейчас стоят на повестке дня всех мировых институтов. Он упомянул, что компании-цифровые гиганты не имеют "национальности" - они оказывают свои услуги через информационные технологии, минуя океаны. "И вы никогда не знаете, кто на том конце", - уточнил премьер.
В этом контексте он напомнил о спорах между Ирландией и Америкой по услугам, которые производит компания Google, - насчёт того, как исчислять налог на прибыль и которая из сторон должна получить основной доход; этот спор сейчас рассматривается в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Я вам больше скажу, в ОЭСР на сегодня серьезно рассматриваются подходы, когда каждая сторона будет иметь коэффициент в зависимости от экспорта своего программного обеспечения и от производства внутреннего, сколько от мировых гигантов кому, какой стране полагается доход. И это не шутки, это подход, который сегодня есть", - добавил Мишустин.
Он отметил, что в этой ситуации "естественно, страны европейские хотят побольше там, где получается услуга, американцы хотят побольше средств там, где услуга производится и экпортируется".
Мишустин подчеркнул, что надо создать баланс между объемом производства цифровых услуг и потреблением. "И соответствующую методику создать по тому, каким образом это исчислять. Думаю, что Россия здесь сыграет свою важную роль", - заявил премьер.
Он не согласился с тем, что только Китай и США могут быть ведущими в этой сфере: есть много стран с очень высоким уровнем как подготовки ученых, так и технологического развития.
"Но мировые стандарты, которые на сегодня есть, будут, конечно, заставлять нас договориться о том, каким образом использовать это цифровое пространство. Надеюсь, что Россия и Германия точно смогут его использовать качественно и взаимоприемлемо", - подчеркнул Мишустин.