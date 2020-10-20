https://ria.ru/20201020/vaktsinatsiya-1580644381.html

Гинцбург: массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в ноябре

Массовая вакцинация от коронавируса россиян по месту жительства, вероятно, начнется уже в ноябре, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:05

2020-10-20T14:05

2020-10-20T14:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Массовая вакцинация от коронавируса россиян по месту жительства, вероятно, начнется уже в ноябре, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Этот час все приближается и приближается, ...с середины ноября, с начала ноября начнут поставлять в гражданский оборот не десятки тысяч, а сотни тысяч доз вакцины. Естественно, все медики с учителями уже будут провакцинированы. ...Наверное, Минздрав планирует по месту жительства уже начать вакцинацию", - рассказал Гинцбург.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество